Akıncı: “Sonuç odaklı bir yaklaşımla iki kurucu devletin yetkilerinin daha da güçlendirileceği bir modeli konuşmaya hazırız“

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs konusunda; "Eğer bir zemin oluşturabilirsek ve eğer bir oyalama niyetleri söz konusu değilse sonuç odaklı bir yaklaşımla iki kurucu devletin yetkilerinin daha da güçlendirileceği bir modeli konuşmaya hazırız" dedi.

Akıncı, "Yeter ki siyasi eşitlik temelinde olsun, yeter ki tarafların etkin katılımını içersin" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yaptı.

Akıncı, Başbakan ile görüşmesinde özetle; sel felaketi ile ilgili polis ve diğer raporlar, yolsuzluk soruşturmaları, vatandaşlık yasası ve Maronit açılımı konu başlıklarını ele aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Barış Gücünün görev süresinin 6 ay uzatılması kararını da değerlendirdi.

Akıncı, 1964 Mart ayında 3 ay için adaya gelen BM Barış Gücünün 55 yıldır 6 ay 6 ay uzatmalarla adada olduğuna dikkat çekerek, bu konuda artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğini vurguladı.

BM Barış Gücünün görev süresinin sadece Rum tarafının rızası alınarak tek yanlı uzatıldığını belirten Akıncı, artık Kıbrıs Türk tarafının da görüşünün alınması gerektiğini söyledi.

Akıncı, Kıbrıs'ta her iki tarafın da kabul edebileceği, sonuç odaklı, siyasi eşitlik ve tarafların etkin katılımı ile takvimli bir görüşme sürecine de açık olduklarını vurguladı.