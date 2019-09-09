banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100485
ALTIN
278.654
DOLAR
5.7549
STERLİN
7.0968
EURO
6.3605
Cezaevine gönderildi
20 GÜN HAPİS YATACAK
İzinsiz ikamet eden 1 kişi tutuklandı
BİR KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Kanunsuz avlanan iki kişi tutuklandı
KANUNSUZ AVLANAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Güvercinlik’de hırsızlık!
GÜVERCİNLİK'DE HIRSIZLIK!
banner306

Akıncı: “Siyasi eşitliği, özgürlüğü, güvenliğini tehlike altına atmayacak bir çerçeve”

Akıncı: “Siyasi eşitliği, özgürlüğü, güvenliğini tehlike altına atmayacak bir çerçeve”

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:05
Akıncı: “Siyasi eşitliği, özgürlüğü, güvenliğini tehlike altına atmayacak bir çerçeve”

CUMHURBAŞKANI AKINCI İLE TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

AKINCI: "KIBRIS TÜRK HALKININ, KURUCU DEVLETİN, SİYASİ EŞİTLİĞİNİ, ÖZGÜRLÜĞÜNÜ, GÜVENLİĞİNİ TEHLİKE ALTINA ATMAYACAK DÜZENLEMELERİN YAPILACAĞI BİR ÇERÇEVE İSTİYORUZ”

“SİYASİ EŞİTLİK, KARARLARA ETKİN KATILIM BİZİM İÇİN OLMAZSA OLMAZDIR”

“BİR DAHA UCU AÇIK, SONUÇ ODAKLI OLMAYAN, YILLARCA BİZİ OYALAYACAK BİR MÜZAKERE SÜRECİNE GİRMEYECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Sabırla, iyi niyetle, yapıcı bir ruhla; netlik içerecek, muğlaklık içermeyecek ve Kıbrıs Türk halkının, olası bir çözümdeki Kuzey Kıbrıs’taki kurucu devletin siyasi eşitliğini, özgürlüğünü, güvenliğini tehlike altına atmayacak düzenlemelerin yapılacağı bir çerçeve istiyoruz, onun için uğraşıyoruz” dedi.

Akıncı, 5'li bir gayri resmi görüşme önerisinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından zamanında ortaya konduğunu ve buna soğuk bakmadıklarını ifade ederek, BM’nin de soğuk bakacağını düşünmediğini, ancak bunun zamanlamasının BM Genel Sekreteri ile konuşulacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla yapılan yuvarlak masa toplantısı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

AKINCI: “DOĞAL GAZLA İLGİLİ ÖNERİMİZ 2011’DEN BERİ MASADA”

İlk sözü alan Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün Çavuşoğlu ile ilk önce heyetlerle birlikte baş başa, sonra hükümet ve muhalefet partilerinin katılımıyla uzun sayılacak toplantılar yaptıklarını kaydetti.

Akıncı, Doğu Akdeniz'in gündemini işgal eden doğal gaz ve Kıbrıs konusunu enine boyuna tartıştıklarını ifade ederek, doğal gaz kaynaklarının doğu Akdeniz'de iş birliği, barış ve istikrara katkıda bulunabileceğini, bu doğrultuda barış köprüsü olsun dediklerini ve ortak komite önerisi yaptıklarını kaydetti.

Bu önerinin 2011 yılından beri masada olduğunu ve bugüne kadar çalışılarak daha ayrıntılı hale getirildiğini ancak Rum tarafının bunu kategorik olarak reddettiğini anlatan Akıncı, Rum tarafının bu önerilerine karşılık karşı öneri sunduğunu ancak bunun kabul edilmesi mümkün olmayan ve ortaklaşa yapılamayacak bir öneri olduğunu kaydetti.

“RUM TARAFININ ÖNERİSİNDE SÖZ HAKKIMIZ YOK”

banner317
Rum tarafının önerisinde, Türk tarafına sadece bilgi vermek istediğini, kararlarda söz hakkı olmasını istemediğini, Türkiye ile Rum yönetimi arasında MEB belirlenmesini istediğini, paylaşımın nüfus bazında yapılmasını, Türkiye tarafından tanınmasını ve uzlaşmayla birlikte gemilerini çekmesi ve sondajı sonlandırması durumunda Kıbrıslı Türklerin yardımdan yararlanabileceğini ifade ettiğini belirten Akıncı, "Burada yapılması gereken ya bir çözüme kadar tüm taraflar bu çalışmalardan uzak duracak ya ortak komite kurup iş birliği yapacak ya da iki taraf ayrı ayrı yoluna devam edecek. Bizim önerimiz hâlâ masadadır." dedi.

“ÖNERİMİZE AB VE BM’DEN OLUMLU DÖNÜŞLER ALDIK”

Akıncı, önerilerine AB ve BM'den olumlu dönüşler aldıklarını ve bu önerilerinin hâlâ masada ve geçerli olduğunu ifade ederek, tüm tarafların kaynaklarda her iki tarafın da hakkının olduğunu söylediğini kaydetti.

Kıbrıs Türk tarafı olarak ortak davranıştan yana olduklarını ve Türkiye ile birlikte eli kolu bağlı şekilde beklemeyeceklerini ifade eden Akıncı, ortak yol yoksa ayrı ayrı bu çalışmaların yapılacağını, ancak önerilerinin karşılık bulması durumunda bunu değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Görüşmede Kıbrıs sorununda gelinen son gelişmeleri de değerlendirdiklerini, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile yaptıkları görüşmeleri değerlendirdiklerini ifade eden Akıncı, kendilerinin de bir başlangıç noktası oluşturacak referans kavramlarının oluşması için önemli gördüklerini paylaştıklarını kaydetti.

“SİYASİ EŞİTLİK, KARARLARA ETKİN KATILIM BİZİM İÇİN OLMAZSA OLMAZDIR”

"Bizim için son derece önemli, olmazsa olmaz siyasi eşitliktir, kararlara etkin katılımdır. Bu önemlidir ve geçmiş mutabakatların da parçasıdır" diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 11 Şubat belgesi, geçmiş mutabakatlar ve Guterres belgesi üzerinde durduklarını, geçmiş mutabakatların dipnotlarıyla önemli olduğunu ve bütün olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

“UCU AÇIK SÜREÇLERE GİRMEYECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, yeniden başlaması için görüşmelerin sürdürüldüğü sürecin yeni bir süreç olacağını belirterek, "Yani biz bir daha ucu açık, sonuç odaklı olmayan, yıllarca bizi oyalayacak bir müzakere sürecine girmeyeceğiz. Bu konu önem verdiğimiz başlıcalardan biridir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “ucu açık süreçler geleceğe ait değil geçmişe aittir” sözünün raporlarda da yer aldığını ifade ederek, bunların artık daha net şekilde dillendirilmesini ve artık bir sonuca gidilmesini istediklerini, yeni süreç başlayacaksa sonuç vermesini istediklerini söyledi.

Bunun için hassasiyetlerinin sürdüğünü ifade eden Akıncı, 5'li bir gayri resmi görüşme önerisinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından zamanında ortaya konduğunu ve buna soğuk bakmadıklarını ifade ederek, BM’nin de soğuk bakacağını düşünmediğini, ancak bunun zamanlamasının BM Genel Sekreteri ile konuşulacağını kaydetti.

Mustafa Akıncı, bu konuda BM Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmeyi anımsatarak, şu an itibariyle gelinen noktada referanslar ile ilgili alınan bir mesafe olduğunu ancak bitmiş bir konu olmadığını belirtti. Akıncı, “Sabırla, iyi niyetle, yapıcı bir ruhla ama netlik içerecek, muğlaklık içermeyecek ve Kıbrıs Türk halkının, olası bir çözümdeki Kuzey Kıbrıs’taki kurucu devletin siyasi eşitliğini, özgürlüğünü, güvenliğini tehlike altına atmayacak düzenlemelerin yapılacağı bir çerçeve istiyoruz, onun için uğraşıyoruz” diye konuştu.

Akıncı bu çerçevede görüşlerini karşılıklı olarak teati ettiklerini, siyasi partilerin de görüşlerini ilettiğini ifade ederek, bu çalışmaları sürdüreceklerini söyledi, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve heyetine teşekkür etti.

Son Güncelleme: 09.09.2019 16:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Akıncı, Komutanları Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Komutanları Kabul Etti
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi su depolarının genel temizlik ve bakım çalışmaları başladı
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi su depolarının genel temizlik ve bakım çalışmaları başladı
Töre komutanları kabul etti
Töre komutanları kabul etti
Turizm Ve Çevre Bakanlığı “tour Natur” Turizm Fuarına Katıldı
Turizm Ve Çevre Bakanlığı “tour Natur” Turizm Fuarına Katıldı
Çavuşoğlu: “Neyi müzakere edeceğimizi belirlemek için 5 artı BM formatında gayrı resmi toplantı”
Çavuşoğlu: “Neyi müzakere edeceğimizi belirlemek için 5 artı BM formatında gayrı resmi toplantı”
Tatar, Çavuşoğlu’nu kabul etti
Tatar, Çavuşoğlu’nu kabul etti
İhtiyat Sandığı Dairesi resmi web sitesini güncelledi
İhtiyat Sandığı Dairesi resmi web sitesini güncelledi
Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak
Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak
Sendikal Platform, Çavuşoğlu’nun Karpaz bölgesinde yaptığı açıklamaları eleştirdi
Sendikal Platform, Çavuşoğlu’nun Karpaz bölgesinde yaptığı açıklamaları eleştirdi
Yarın yer yer yağmur bekleniyor…
Yarın yer yer yağmur bekleniyor…

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim