Akıncı: “Sineye çekecek değiliz”

“HALKTAN YETKİ ALMAMIŞ OLANLARIN TAMAMEN FARKLI VİZYONLAR PEŞİNDE VE ARKALARI SIVAZLANARAK SAHNEYE SÜRÜLMELERİNİ SİNEYE ÇEKECEK DEĞİLİZ”

“KIBRIS TÜRK HALKI DEMOKRATİK, LAİK, HOŞGÖRÜLÜ KİMLİĞİ İLE GURUR DUYAN BİR HALKTIR VE BU HALKIN MAYASINDA BİAT KÜLTÜRÜ YOKTUR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, nereden ve kimden gelirse gelsin Cumhurbaşkanlığı’na ve halkın iradesine yapılan her saygısızlığın karşılığını göreceğini belirtti.

Akıncı, halkın 2015 yılında kendisini Cumhurbaşkanlığı makamına layık gördüğünü hatırlatarak uğraşlarını görevinin son gününe kadar sürdüreceğini vurguladı. Akıncı, “Bu görev ve sorumluluk benim omuzlarımda iken, halkımızdan bu yetkiyi almamış olanların tamamen farklı vizyonlar peşinde ve arkaları sıvazlanarak sahneye sürülmelerini sineye çekecek değiliz” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Kıbrıs Türk halkı demokratik, laik, hoşgörülü kimliği ile gurur duyan bir halktır ve bu halkın mayasında biat kültürü yoktur” ifadelerini kullanan Akıncı, böylesi bir halkın temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamında da biat kültürü ile yetişmiş birisi olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Türk halkı 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı makamını görev ve sorumlulukları ile birlikte beş yıllığına şahsıma layık görmüştür. Ben de halkımızın bu güvenine layık olacak bir davranış içerinde tüm güçlüklere karşın var gücümle uğraş verdim. Bu uğraşların odağında çileli Ada’mızın kalıcı bir barışa kavuşması, toplumumuzun gelecek belirsizliğinden kurtularak huzurlu ve mutlu bir geleceğe ulaşması olmuştur. Bu uğraş görevimin son gününe kadar sürecektir. Bu görev ve sorumluluk benim omuzlarımda iken, halkımızdan bu yetkiyi almamış olanların tamamen farklı vizyonlar peşinde ve arkaları sıvazlanarak sahneye sürülmelerini sineye çekecek değiliz. Biz susarak sineye çekecek olsak halkımız bunu kabullenmez. Nereden ve kimden gelirse gelsin Cumhurbaşkanlığına ve Halkın iradesine yapılan her saygısızlık karşılığını görecektir. Kıbrıs Türk halkı demokratik, laik, hoşgörülü kimliği ile gurur duyan bir halktır ve bu halkın mayasında biat kültürü yoktur. Böylesi bir halkın temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamında da biat kültürü ile yetişmiş birisi yoktur.”