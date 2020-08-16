Akıncı: “Sağlığı temel alan önerim kabul edilse, seçim bugün yapılacaktı”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Gazimağusa ziyaretleri çerçevesinde bugün Maraş’ta Altıok Kahvehanesi ile Mutluyaka ve Mormenekşe’de yurttaşlarla buluştu.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Haziran ayında Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Şefik ile yaptığı görüşme ve olumlu yaklaşımı sonrası Meclis’teki siyasi partilere sunduğu seçim tarihinin erkene alınması teklifi kabul edilse, seçimin 16 Ağustos olan bugün yapılacağını anımsattı.



“Bu teklifimin tek sebebi sağlıktı. O dönemde vaka sayısı ülkemizde sıfırlanmıştı ve akıl işi sağlık açısından uygun olan koşullarda seçimi geciktirmeden yapmak ve toplumun gündeminden seçim olayını çıkarmaktı” diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şimdi Ekim için daha kaygılı bir durumda olunduğunu belirterek kaygıların gerçekleşmemesini diledi.

"YENİ DEĞERLENDİRMELERLE TEDBİRLER ARTIRILMALI"

Mustafa Akıncı Seçim Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, dün ülkemizdeki bir günlük pozitif vaka sayısının 13 olarak açıklandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bu ciddi gelişmeler karşısında yeniden değerlendirmeler yapılarak sağlık alanında uzmanların yeni yol haritasını çizmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.



Cumhurbaşkanı Akıncı, yurttaşlarla sohbetinde şöyle konuştu:



“Tekrardan kapanalım demiyorum ama uzman görüşleri doğrultusunda tedbirler artırılmalıdır. Güneye gidiş gelişlerde ücretsiz ve belli aralıklarla test yapılması yanında rastgele testlere başlanması yararlı olacaktır. Böylece hem güneye gidip gelen yurttaşların, hem aileleri ile temas ettiği kişilerin hem de halkımızın gönlü rahat olacaktır. Yurtdışından gelişlerde ise karantina dahil tüm tedbirlerin yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda da ülke olarak kendi organizasyonumuzu iyi yapmayı başarmalıyız. Ülkeye giriş yapanların en azından test sonuçları açıklanana kadar halk arasına karışmamaları mutlaka sağlanmalıdır. Bununla beraber PCR testi muafiyeti makamı veya sıfatı ne olursa olsun kimseye verilmemelidir.”





DOĞALGAZDA GERGİNLİK YERİNE DİYALOG VE UZLAŞMA

Cumhurbaşkanı Akıncı, bugünkü ziyaretlerinde yurttaşlarla sohbetinde öne çıkan bir diğer konu olan Doğu Akdeniz’de yaşanmakta olan sürece ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.



Doğu Akdeniz’de diyalog, hakça paylaşım ve uzlaşmak için müzakere gerektiğini bir kez daha yineleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs adası ve etrafındaki doğalgazın gerek iki toplum, gerekse bölge ülkelerinin iş birliği yapmaları halinde gelecekleri için potansiyel zenginlikler içermekte olduğuna işarete etti.



Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu ortak zenginlikte kuşkusuz her iki toplumun da payı vardır. Doğal gaz yataklarını gerginlik değil, verimli bir iş birliği alanı olarak değerlendirmek ve aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki gerginliği sona erdirmek amacı ile Rum tarafına 2019 Temmuz ayında yaptığımız önerilerin reddedilmesinin ciddi bir yanlış olduğunu bugün bir kez daha gözlemliyoruz” dedi.



Doğu Akdeniz’deki doğalgaz konusunda izlenebilecek üç yol olduğunu başından beri vurgulamakta olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, ya uzlaşma sağlanıncaya kadar tüm tarafların faaliyetlerini askıya almaları, ya da birlikte hareket edebilmenin koşullarını birlikte yaratmaları gerektiğini yineleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:



“Birlikte hareket edebilmenin koşulları ortak zenginliği beraber planlama ve adil ölçüler içinde paylaşma yoludur ki bu öneri maalesef kabul edilmedi. Bu durumda geriye kalan üçüncü yol, herkesin kendi çalışmalarını ayrı ayrı yapmasıdır ki, şu anda yapılan budur. Ancak bu yol da görüldüğü gibi gerginliklere yol açan tehlikeli bir süreçtir. Tüm tarafların akıl yolunda işbirliği diyalog ve uzlaşma zemininde buluşmaları bölgemizin barış ve istikrar içinde gelişimini sürdürebilmesi için kaçınılmazdır.”



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bugünkü ziyaretlerinde LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Mutluyaka muhtarı Buran Dirensoy ve Mormenekşe muhtarı Saim Aytürk eşlik etti.