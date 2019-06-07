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Akıncı, Palmer’le görüştü

Akıncı, Palmer’le görüştü

07 Haziran 2019 Cuma 13:00
Akıncı, Palmer’le görüştü

AKINCI PALMER’E ABD’NİN RUM TARAFINA UYGULADIĞI SİLAH SATIŞ YASAĞININ KALDIRILMAMASI GEREKTİĞİNİ GEREKÇELERİYLE AKTARDI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, saat 11.30’da gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve ABD Lefkoşa Büyükelçisi Judith G. Garber de hazır bulundu.

Görüşmeyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı’nın bu görüşmede Palmer’e ABD’nin Rum tarafına uyguladığı silah satış yasağını kaldırmaması gerektiğini gerekçeleriyle birlikte detaylı bir biçimde aktardığını bildirdi.

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DOĞAL GAZ DA GÜNDEMDEYDİ

ABD’nin Rum tarafına yönelik uzun bir süredir uyguladığı silah satmama yönündeki kararını kaldırmaması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Rum tarafına uygulanan silah satış yasağının kaldırılmasının Kıbrıs’taki barış çabalarını olumsuz etkileyeceği yönündeki düşünceleri Palmer’e aktardığını kaydeden Burcu, ayrıca Akıncı’nın ABD’li yetkiliye Kıbrıs Türk tarafının doğal gaz konusundaki görüşlerini de aktarma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Palmer’e, Rum tarafının konunun bir komitede ortaklaşa olarak ele alınması yönündeki önerileri hep reddettiğini ve tek yanlı girişimlerini sürdürdüğünü, Türk tarafına da benzer girişimler yapmak dışında seçenek kalmadığını anlattığını kaydetti.

SİYASİ EŞİTLİK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın görüşmede Palmer’e, Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu çıkmazın nedenlerini etraflıca anlatarak Rum tarafının özellikle siyasi eşitlik konusunda önceden varılan uzlaşılardan geri adım atması sebebiyle, BM Genel Sekreteri’nin görevlendirdiği geçici Danışmanı Jane Holl Lute’un görev tanımları çalışmalarını henüz tamamlayamadığını aktardığını da bildirdi.

Son Güncelleme: 07.06.2019 16:37
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