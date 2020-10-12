Akıncı: “Özgürlük için yola devam”

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı, “Savaş değil barış, bağnazlık değil hoşgörü, çarpışma değil diyalog, biat değil özgürlük için el birliğiyle, gönül birliğiyle yola devam” dedi.

Kıbrıs Türk halkının gücünden daha büyük bir güç olmadığını vurgulayan Akıncı, Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetmeye muktedir olduğunu ifade etti ve “Bırakın Kıbrıs Türk halkı kendi beyni ve vicdanıyla kimi seçeceğine karar versin” diye konuştu.



“KIBRIS TÜRK HALKININ BU BÜYÜK BAŞARISINI CANI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM”

“Kıbrıs Türk halkının bu büyük başarısını canı gönülden kutluyorum” diyen Akıncı, 11 adayın katıldığı seçimde demokratik bir yarışın olabildiğince özgür bir ortamda ve hoşgörü içinde gerçekleşmesine katkı yapan tüm adaylara teşekkür etti.

Tüm adayların katkısıyla yaşadıkları bu sürecin zorlu bir süreç olduğunu belirten Akıncı, seçim sürecini 2 tane normal olmayan durumla yaşadıklarını, bunların bir tanesinin ellerinde olmayan salgın ortamı olduğunu söyledi; maske ve mesafe kurallarına uyulmasını istedi.

Seçim sürecini pandemi koşullarının kısıtlamalarıyla geçirdiklerini ifade eden Akıncı, bu süreçte kampanya ekibindeki gençlerin ciddi katkı ve başarılarıyla sosyal medya üzerinden ve kısıtlı sayıdaki gazete ilanlarıyla halka ulaşmaya, mesajlarını iletmeye çalıştıklarını dile getirdi.

“BİZİ BİLMEDEN BİZE KARA ÇALDILAR; SİZ BENİ BUGÜN TANIMADINIZ, BU AKŞAM HERHALDE BUNU GÖRDÜLER”

Akıncı, “Ama aslında siz beni bugün tanımadınız 45 yıldır aranızdayım hizmetinizdeyim, beni biliyorsunuz beni tanıyorsunuz. Bu süre içerisinde burada 4-5 gün bile geçirmeyen bazıları oturdukları yerden bizi tanımadan bilmeden ellerine kalemlerini alarak bize kara çaldılar. Bizi size anlatmaya çalıştılar. Düşünemediler ki 45 yıldır bu halkın hizmetinde olan bir lideri bu halkın çok iyi bildiğini tanıdığını bir türlü görmek istemediler. Herhalde bu akşam gördüler” diye konuştu.

5 yıl önce aldığı oydan daha da fazlasını alarak ikinci turda 1 hafta sonra yine halkın oyuna müracaat edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, partilerin oturup kendi değerlendirmelerini yapacaklarını ve parti kararlarını üreteceklerini, bu konuda bir şey söylemeyeceğini belirtti ve şöyle konuştu:

“BEN KENDİMİ, VİZYONUMU, DÜŞÜNCELERİMİ ANLATTIM, TEHLİKELERE İŞARET ETTİM”

“Birinci turda geçtiğimiz süreçte ben hiçbir adaya tek bir laf etmedim, hiçbir adayı rencide edecek en küçük bir sözüm olmadı, ben onları anlatmaya çalışmadım çünkü. Ben kendimi, vizyonumu, düşüncelerimi, gördüğüm tehditleri, geleceğe dair gördüğüm fırsatları, gençliğimizin geleceğine dair umutlarımı anlatmaya çalıştım. Tehlikelere işaret ettim. Neler yapılması üzerinde kafa yordum ve bunları paylaştım. Geriye kalan bir haftada yine bunu yapacağım ve ben bir yere müracaat ettim, halkın vicdanına, halkın aklına. İlk turda tercihini başka yönde kullanmış olan tüm yurttaşlarına sesleniyorum. Yine onların da vicdanına hitap ediyorum. Onlar da düşünsünler ve önümüzdeki Pazar günü sandığa mutlaka gitsinler ve iç seslerine vicdanlarının seslerine kulak vererek hareket etsinler” .

Pazar gününe kadar soğukkanlı ama daha çok çalışarak, güçlerini birleştirerek kendileriyle bu yolda yürümeye hazır çok daha fazla insan bulacaklarını söyleyen Akıncı, onlarla omuz omuza yürüyerek hep beraber başaracaklarını vurguladı.





“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM ÇOK DAHA KATILIMCI BİR SÜREÇ BİZİ BEKLİYOR”

Önlerindeki Pazardan sonraki dönem çok daha katılımcı bir sürecin kendilerini beklediğini vurgulayan Akıncı, “Öyle inanıyorum ki halkımızın vereceği destekle, 19 Ekim sabahından itibaren görevimizi devam ettireceğiz, bu defa geçmişe göre çok önemli bir fark var, geçmiş dönemde ‘seçtik hade Akıncı yürü’ bu defa öyle değil, bu defa el ele omuz omuza yürümeye devam edeceğiz, sivil toplum örgütleriyle, siyasal örgütlerle, yerel yönetimlerle, kadın örgütleriyle gençlik örgütleriyle el ele omuz omuza yürüyeceğiz. Bu defa çok daha katılımcı süreç bizi bekliyor” dedi.

19 Ekim sabahından itibaren bu katılımcı sürecin mekanizmalarını oluşturmaya başlayacaklarını kaydeden Akıncı, bu sürecin yapısını kafalarında zaten oluşturduklarını ve bunu gerçeğe dönüştüreceklerimi söyledi.



“ÇÜNKÜ ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ YALNIZ YÜRÜNECEK BİR SÜREÇ DEĞİL”

Akıncı, “Çünkü önümüzdeki süreç yalnız yürünecek bir süreç değil, hep beraber yürüyebileceğimiz bir süreçtir” dedi.

Bir diğer ikinci normal olmayan durumun bugüne kadar yaşanmamış görülmemiş müdahaleler olduğunu ifade eden Akıncı, bu kadar açık ve yoğun müdahale ve taraf olmanın daha önce yaşanmadığını, bunun neticesinin bazı bölgelerdeki sonuçlarda kendisini gösterdiğini söyledi.

Bütün bunlara karşı Kıbrıs Türk halkının yine de iradesini sandıktan yansıtmayı başardığını vurgulayan Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı, şunları kaydetti:



“KIBRIS TÜRK HALKININ GÜCÜNDEN DAHA BÜYÜK BİR GÜÇ YOKTUR”

“Ben şuna inandım ve inanmaya devam edeceğim, Kıbrıs Türk halkının gücünden daha büyük bir güç yoktur. Kaç defa çağrı yaptım bir kez daha yapıyorum. Bırakınız kendi kendini yönetmeye muktedir olan bu halk kimi seçeceğine karar verme yeteneğine sahiptir. Kimi seçeceğine kendi iradesiyle beyniyle vicdanıyla karar verecek olgunluktadır. Siz, ‘Sizin cumhurbaşkanınız bu olacak’ deme yetkisine zaten sahip değilsiniz. Bunu kabul eden, içine sindirenler adına da üzülüyorum, çünkü eğer bu şekilde o göreve gelseniz siz kendiniz olamayacaksınız, siz başka bir şey olacaksınız orada siz sizi oraya getirenlerin gölgesinden öte bir şey olamayacaksınız. Böyle bir cumhurbaşkanlığı olmaz, Kıbrıs Türk halkının layığı zaten bu değil”.

Önlerindeki hafta bütün bu yaşanan müdahalelerin artık son bulmasını, Kıbrıs Türk halkının kendi özgür iradesiyle kendi geleceğini belirleme hak ve yetkisine sahip olduğunu bir kez daha göstermesini ve oradan çıkacak sonucun Kıbrıs Türk halkının geleceğine ışık tutmasını ümit ettiğini kaydeden Akıncı, “Ben şuna yürekten inanıyorum bu çağrımıza kulak verilir ya da verilmez, verilmesini temenni ediyorum. Kıbrıs Türk halkı sizler ne yapacağınızı biliyorsunuz. Daha önce farklı yerlere oy vermiş olan insanlarımız da en az sizler kadar vicdan sahibidirler. Vicdanlarıyla baş başa kaldıklarında ben eminim ikinci turda sizinle el ele gönül gönüle hareket edeceklerdir ve biz 18 Ekim akşamı burada hep beraber Kıbrıs Türk demokrasinin zaferini kutlayacağız” dedi.

Bu süreçte kendisini yalnız bırakmayanlara, sandıklarda gözlemci görevi yürütenlere teşekkür eden Akıncı, “Savaş değil barış, bağnazlık değil hoşgörü, çarpışma değil diyalog, biat için değil özgürlük için el birliğiyle, gönül birliğiyle devam” diye konuştu.