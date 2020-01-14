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Akıncı: “Ortaya çıkan bu ciddi sorun bir an önce sona erdirilmeli”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mağusa-İskele-Yeni Boğaziçi İmar Planı konusunda açıklama yaptı

Akıncı: “Ortaya çıkan bu ciddi sorun bir an önce sona erdirilmeli”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mağusa-İskele-Yeni Boğaziçi İmar Planı konusunda açıklama yaptı

14 Ocak 2020 Salı 15:53
Akıncı: “Ortaya çıkan bu ciddi sorun bir an önce sona erdirilmeli”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mağusa-İskele-Yeni Boğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe girmesi konusunda yazılı açıklama yaparak “Plan sürecinin ne kadar sancılı bir süreç olduğunu Belediye Başkanlığı dönemimde 1980’li yıllardan başlayarak bizzat yaşamış bir kişi olarak, ortaya çıkan bu ciddi sorunun bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini vurgulamak isterim” dedi.
Yazılı açıklamasında, tüm süreçlerin hukuk içinde olması ve o çerçevede tamamlanmasının kaçınılmazlığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, çarpık yapılaşmanın ülkemize çok şey kaybettirdiğini anımsattı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın imar planı konusundaki açıklaması şöyle:
“Geçtiğimiz yıl Aralık ayı başlarında, sonuçlandırılmaya çalışılan Mağusa-İskele-Yeni Boğaziçi İmar Planı’nın ilgili 3 yerin Belediye Başkanları tarafından reddedilmesiyle oluşan durumu görüşmek ve sorunun giderilerek planın yürürlüğe girmesine yardımcı olmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı’nda bir toplantı çağrısı yaptım. Toplantıya Belediye Başkanlarının yanı sıra, Şehir Planlama Dairesi Müdürü, KTMMOB Başkanı, Mimarlar Odası Başkanı, Orman Mühendisleri Odası Başkanı, Şehir Plancıları Odası Başkanı ve ilgili Cumhurbaşkanlığı danışmanları katıldı. Öncesinde de Planlı Gelişme İnisiyatifi ve Mağusa Kent Ekoloji Formu temsilcileri ile de görüştüm.
Yapılan değerlendirmelerde plansız gelişmenin sakıncaları üzerinde durularak, plan çalışmalarında harcanan değerli emeğin heba olmaması gerektiğinde mutabakat sağlanmıştı.
“HER DURUMDA KAMU YARARI ÖN PLANDA TUTULMALI”
O gün de vurguladığım gibi, imar planı konusunda ortak paydada buluşulmasının kolay bir iş olmadığı aşikardır; ancak sağlıklı gelişme için bunun başarılması zorunluluğu vardır ve her durumda kamu yararı ön planda tutulmalıdır.

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O günkü toplantıda özellikle 568 hektar tarım arazisinin korunması ve planda öngörülen nüfus projeksiyonlarının ise daha gerçekçi olmasının gerekliliği üzerinde durulmuştu.
Aralık ayının sonlarında söz konusu planda kurumlar arasında uzlaşma sağlanarak Birleşik Kurul’dan geçtiği açıklanmışken, bu kez Başbakan’ın engeline takıldığı ve Resmi Gazete’de yayımlanamadığı ortaya çıkmıştır. 
Plan sürecinin ne kadar sancılı bir süreç olduğunu Belediye Başkanlığı dönemimde 1980’li yıllardan başlayarak bizzat yaşamış bir kişi olarak, ortaya çıkan bu ciddi sorunun bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini vurgulamak isterim.
“TÜM SÜREÇLER HUKUK İÇİNDE OLMALI”
Tüm süreçlerin hukuk içinde olması ve o çerçevede tamamlanması kaçınılmazdır.
Çarpık yapılaşma ülkemize çok şey kaybettirmiştir; daha fazla kaybettirmemelidir.”
 

Son Güncelleme: 14.01.2020 19:09
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Akıncı Imar Planı
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