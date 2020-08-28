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Akıncı: “Ortak hedefimiz, yaşanan sıkıntıların el birliğiyle aşılması olmalı”

28 Ağustos 2020 Cuma 18:20
Akıncı: “Ortak hedefimiz, yaşanan sıkıntıların el birliğiyle aşılması olmalı”
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AKINCI: “ORTAK HEDEFİMİZ, YAŞANAN SIKINTILARIN EL BİRLİĞİYLE AŞILMASI OLMALI”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, “Ortak hedefimiz yaşanan sıkıntıları el birliğiyle aşmak olmalı. Önceliğimiz halk sağlığı olmalı. Devletin sosyal dayanışmaya ve yardımlaşmaya önem vererek bu sıkıntıların aşılması için destek vermesi lazım” dedi.

Mustafa Akıncı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sağlık örgütlerinin yönetici ve temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantıya, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Diyetisyenler Birliği, Hemşireler ve Ebeler Birliği, Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, TIP-İŞ, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği, Psikologlar Birliği, Veteriner Hekimler Birliği, Eczacılar Birliği yöneticileri ile temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Covid 19 vakalarının iki ayı aşkın bir süre sıfırlanmasının ardından bir günde 19 yeni vaka ile karşılaşılmasının, açılım sürecinin bilimsel veriler ve sağlık uzmanlarının uyarılarının yeteri kadar ciddiye alınmadan yürütüldüğünü ortaya çıkardığını söyledi.

“DAYANIŞMAYA EN ÇOK İHTİYAÇ OLAN BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, “Sağlık ve ekonomide yaşanmakta olan sıkıntılar ne küçümsenmeli ne de abartılmalı. Ortak hedefimiz bu sıkıntıları el birliğiyle aşmak olmalı. Önceliğimiz halk sağlığı olmalı. Ekonomik anlamda da sosyal dayanışmaya en çok ihtiyaç olan bir dönemden geçiyoruz. Gelir kaybı olan, iş kaybı olan aileler vardır. Devletin sosyal dayanışmaya ve yardımlaşmaya önem vererek bu sıkıntıların aşılması için destek lazım” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, özellikle tüm dünyayı olduğu kadar halkı da tehdit eden küresel bir salgın konusunda hükümetin tutarlı davranarak, sağlığı temel alan önlemleri uygulaması gerektiğini ifade etti.

Akıncı, “halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir model kabul edilemez” dedi.

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“Vakalar iki ayı aşkın bir süre sıfırlandıktan sonra, bir açılım olmalıydı ama böyle mi olmalıydı” diye soran Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Daha kontrollü ilerlenmeliydi. Kontrolden çıkma tehlikesi tüm toplumun yanı sıra en başta mücadeleyi sürdüren sağlıkçıları tedirgin ediyor” ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinin en başından itibaren sağlık ön planda tutularak rotanın sağlık uzmanları tarafından belirlenmesini, siyasetin de bilimsel verileri temel alarak uzmanlara kulak vererek karar üretmesi gerektiğini vurguladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, şunları kaydetti:

“Bunun ne ölçüde gerçekleştiğini en iyi takdir edecek kişiler sağlık uzmanlarımızdır. Test yapılmadan ülkeye girişler oldu, test sonuçları belli olmadan halkın arasına karışmasına izin verildi. Söz konusu olan halk sağlığıdır, hatalı uygulamalarla riske atılamaz. Bilimsel gereklilik karantinaysa karantina uygulamasından sağlık dışındaki başka gerekçelerle kaçınmamak gerekiyor.”

“PANDEMİ HASTANESİ SEL BASKININA AÇIK YERDE OLMAMALI”

Pandemi hastanesinin nihayet gündeme geldiğini, seçim yasaklarına girmesine rağmen törenler yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Herhalde seçim günlerine denk getirilip açılış törenleri yapılarak kurdeleler de kesilecek. Beni ilgilendiren atılan nutuklarla kurdele kesmek değil, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin açıklamasıdır. İnşaat alanı sel baskınlarına açık bir durumda olacaksa, bu büyük bir sorumsuzluktur” dedi.

Bir pandemi hastanesinin gereklilik ve aciliyetini daha önce de ifade ettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu hastanenin yeri mutlaka doğru saptanmalı. Devlet eliyle bizi başka türlü sıkıntılara düşürecek durumlar yaratılmaması gerekir” şeklinde konuştu.

“HEP BERABER ÇALIŞMAYA ŞİMDİDEN HAZIR OLMALI”

Halkın çoğunluğunda oldukça ciddi bir desteklerinin olduğunu gözlemlediğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu seçimde göreve devam yetkisini almak ilk adım. Ondan sonraki süreçte, bu dönem bize destek olacak yurttaşlarımız ve örgütlerin görevi, sadece oy vermekten ibaret kalmayacak” dedi.

“Biz oyumuzu verdik görevimiz bitti” döneminin kapandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, karşılıklı güven ve kararlılıkla beraberlik içerisinde birlikte yol alma anlayışının önümüzdeki dönem her zamankinden daha çok önemli olacağını vurguladı.

Bu dönem yaşananlar açısından baktığında, halkın, örgütleri ve sivil toplumun dayanışmasını seçimden sonra da güçlü bir şekilde sürdürmesinin büyük önem taşıdığının açık olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs’ta eşitlik, özgürlük ve güvenliğimizi güvence altına alacak adil bir çözüme ulaşmak, Türkiye ile karşılıklı saygıya dayalı sağlıklı  ilişkiler kurma, demokratik, laik sosyal devlet anlayışını geliştirmek, üretime ve cinsiyet eşitliğine, sosyal dayanışmaya, çağdaş, demokratik ilkelere sahip çıkmak hedefiyle bu ilkeler doğrultusunda katılımcı bir anlayışla birlikte çalışmaya hepimiz hazır olmalıyız” dedi.

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Son Güncelleme: 28.08.2020 21:41
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