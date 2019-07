Akıncı, Oktay ve Küçükakyüz anıt özel defterini imzaladı

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI...ATATÜRK ANITI’NDA TÖREN

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TSK Temsilcisi Orgeneral Hasan Küçükakyüz, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Atatürk Anıtına Çelenk Sunma Töreni’nde anıt özel defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı anıt özel defterine şunları yazdı:

“Aziz Atatürk,

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramının 45. yılında sizi bir kez daha saygı ile anıyoruz.

İlke ve devrimlerinizi ilk günden ve hiçbir zorlama olmadan benimsemiş bir halk olarak Kıbrıs Türk halkı laik ve demokratik kimliği ile yoluna devam etmektedir.

Bilimi rehber edinerek çağdaş uygarlık hedefine ulaşmak için var gücüyle uğraş vermektedir. Bir yandan kalkınma mücadelemizi sürdürürken bir yandan da yine sizin ‘Yurtta Barış Dünyada barış’ ilkenizi özümseyerek adamızda kalıcı barışın sağlanması için de çabalarımızı sürdürmekteyiz.

Sizden aldığımız ışıkla yolumuza devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle sizi bir kez daha saygı ile anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da şunları kaydetti:

“Aziz Atatürk,



Adanın eşit sahibi olarak, özgürce varlığını sürdürmeyi hak eden büyük milletimizin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkleri, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her an Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk halkını yanlarında bulacaklardır.

Bu kararlılığımızı bir kez daha tekrarlıyor, aziz hatıranızı saygıyla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

TSK Temsilcisi Orgeneral Hasan Küçükakyüz de, anıt özel defterine şunları yazdı:

“Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kahraman Mücahitlerin çok güç koşullar altında yürüttükleri mücadele sonucu Kıbrıs Türk halkını barışa ve özgürlüğe kavuşturan Mutlu Barış Harekatı’nın 45. Yıldönümünü yaşamanın gurur ve heyecanı ile huzurlarınızdayız.

‘Yurtta Barış Dünyada Barış’ İlkenizin ışığında şehitlerimizin kanı ile sulanan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini geçmişte olduğu gibi bugün de güçlü ve payidar kılma çabasındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerinin her bir ferdi, aydınlattığınız medeniyet yolunda kararlı ilerleyişini sürdürürken emanetiniz olan topraklara ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine sonsuza dek sahip çıkacaktır.

Kutsal eserini ve Kıbrıs’taki Türk varlığını tarihin ve uluslararası antlaşmaların bizlere yüklediği sorumlulukların her zaman bilincinde olarak sonsuza kadar yaşatma azim ve kararlılığında olduğumuzu bir kez daha tekrar ediyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”