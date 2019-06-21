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Akıncı: “Maraş’la ilgili Cumhurbaşkanı’nı dışlayarak yol alma çabası vahim bir hata”

Akıncı: “Maraş’la ilgili Cumhurbaşkanı’nı dışlayarak yol alma çabası vahim bir hata”

21 Haziran 2019 Cuma 09:48
Akıncı: “Maraş’la ilgili Cumhurbaşkanı’nı dışlayarak yol alma çabası vahim bir hata”

“MARONİT AÇILIMI BİRKAÇ AİLENİN DÖNÜŞÜNE İNDİRGENDİ”
“HİDROKARBON KONUSUNDA ORTAK YARAR İLKESİNİ HATIRLATARAK VE ULUSLARARASI HUKUK İÇİNDE KALINARAK HAKLARIN KORUNMASI GEREK”
CUMHURBAŞKANI AKINCI, BASIN TOPLANTISI DÜZENLİYOR (1)

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümetin Maraş konusunda aldığı kararı eleştirerek “Maraş’la ilgili Cumhurbaşkanı’nı dışlayarak yol alma çabası, vahim bir hata…” dedi.
Kıbrıs ve dünya gerçeklerine uygun olmayan adımların her zaman Kıbrıslı Türklerin zararına olacağı uyarısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, son gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Göreve geldiğinden beri federal, kapsamlı bir çözüm için iyi niyetle var gücüyle çalıştığını, bu konuda büyük mesafeler kat ettiklerini ifade eden Akıncı, Rum liderliğinin olumsuz tavrı nedeniyle bir sonuca ulaşılamadığını anlattı.
Akıncı, sürecin sonuçsuz kalması sonrası Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye tarafından izlenmesi gereken siyasete ilişkin yaptığı 13 maddelik tespitleri de basınla paylaştı.
Türkiye’yle iyi ilişkileri olan ülkelerle iyi ilişki kurulamadığını, geçen sürede Cumhurbaşkanı olarak Azerbaycan’a bile gidemediklerini kaydeden Akıncı, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun niteliğini kaybetmemesi için komisyona özel ilgi gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
Demokratik birlik ve bütünlüğün korunması, yapısal sorunların aşılması gerektiğini kaydeden Akıncı, her şeyin Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğüne bağlanması alışkanlığının bırakılması görüşünü yineledi.
Akıncı, KKTC-TC ilişkilerinde KKTC’nin kendine yeten konuma yükselmesi için gerekenlerin yapılmasının ve ilişkilerin daha sağlıklı bir zemine oturtulmasının daha yararlı olacağını vurguladı.
HİDROKARBON

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Cumhurbaşkanı Akıncı, hidrokarbon konusunda ortak yarar ilkesini hatırlatarak ve uluslararası hukuk içinde kalınarak hakların korunması gerektiğini yineledi.
“Hidrokarbonda Kıbrıs Türkü’nün de hakkı var, bunu herkes kabul ediyor ama iş çözümden sonraya erteleniyor” diyen Akıncı, Kıbrıs Türk tarafına ve Türkiye’ye mukabil adımları atmaktan başka şey bırakılmadığını söyledi.
Akıncı, Rum tarafına bir komitede bu konuları ele almaya hazır olmaları çağrısını yineledi. İş birliği ve ortak yarar hedefine doğru ilerlenmesi için bunun şart olduğunu kaydeden Akıncı, “Sen kazıyorsan biz de kazmak durumundayız, sen araştırıyorsan biz de araştırmak zorundayız. Oysa herkesin yararlanabileceği ortak paydayı yaratmak mümkün” dedi.
“MARONİT AÇILIMI BİRKAÇ AİLENİN DÖNÜŞÜNE İNDİRGENDİ”
Maronit açılımıyla ilgili süreç hakkında detayları da paylaşan Cumhurbaşkanı Akıncı,bu konudaki başlangıçtaki anlayışın şimdiki hükümetçe Karpaşa’ya birkaç ailenin dönüşüne indirgendiğini belirtti ve Gürpınar ve Özhan’la ilgili de adımların daha fazla gecikilmeden atılması gerektiğini vurguladı.
“MARAŞ’LA İLGİLİ CUMHURBAŞKANI’NI DIŞLAYARAK YOL ALMA ÇABASI VAHİM BİR HATA”
“Maraş’la ilgili Cumhurbaşkanı’nı dışlayarak yol alma çabası vahim bir hatadır” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan’la Başbakan Yardımcısı’nın Maraş’la ilgili çelişkili açıklamaları bulunduğunu belirtti. Akıncı, “Maraş konusunda yapılmak istenenin ne olduğu anlaşılabilmiş değildir” dedi.
Maraş’ın, çözüme katkı yapabilme potansiyeline haiz son derece önemli bir konu olduğunu ifade eden Akıncı, seçim bildirgesindeki Maraş’la ilgili vizyonunu hatırlattı. 
Hükümetin aldığı Maraş kararı öncesinde kapsamlı bir inceleme yapılmış ve rapor hazırlanmışsa bunun Cumhurbaşkanlığı’na gelmediğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Maraş’ın ya tercihen BM gözetiminde Rumlara ve ortak işletmelere verilmesi ve karşılığında Ercan’ direkt seferlerin başlatılmasını gündeme getirmek doğru olacak ya da bu olamıyorsa BM ile istişare ederek Kıbrıs Türk otoritesi içinde açılması lazım. Her ikisinde de uluslararası hukuk içinde davranmanın önemini vurgulamak isterim” dedi. 
Akıncı, “Bırakın BM’yi, KKTC CB dışlayarak Maraş’a ilişkin kararlar açıklamak ciddiyetten uzak bir adımdır. Kıbrıs ve dünya gerçeklerine uygun olmayan atılacak her adım zararımızadır” diye konuştu.
 

Son Güncelleme: 21.06.2019 13:14
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