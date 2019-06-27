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Akıncı: “Maraş, Cumhurbaşkanlığı’ndan bağımsız şekilde ele alınabilecek bir konu değil”

Akıncı: “Maraş, Cumhurbaşkanlığı’ndan bağımsız şekilde ele alınabilecek bir konu değil”

27 Haziran 2019 Perşembe 10:30
Akıncı: “Maraş, Cumhurbaşkanlığı’ndan bağımsız şekilde ele alınabilecek bir konu değil”

TATAR VE ÖZERSAY İLE GÖRÜŞEN CUMHURBAŞKANI AKINCI’NDAN AÇIKLAMA…

“CUMHURBAŞKANLIĞI KIBRIS KONUSUYLA İLGİLİ KONULARDA BİLGİ VERİLECEK DEĞİL, KARAR ÜRETECEK MAKAMDIR”

(SEL KONUSU) “CUMHURBAŞKANLIĞI VE BAŞBAKANLIK ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR… YENİDEN BUNLARI YAŞAMAMAK İÇİN NELER YAPILMALI SORUSUNA BİZ DE CEVAP ARIYORUZ”

“İVEDİLİKLE SU YÖNETİMİ ÜST KURULU YASASI’NIN HAYATA GEÇMESİ GEREK”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nın Kıbrıs konusuyla ilgili konularda bilgi verilecek değil karar üretecek makam olduğunu söyledi.

Akıncı, Maraş’ın Cumhurbaşkanlığı’ndan bağımsız şekilde ele alınabilecek bir konu olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’la görüşmesi sonrasında açıklama yaptı.

Hükümetin Maraş’ta sadece envanter çalışması yapılmasına karar verdiğini belirten Akıncı, “Bundan sonrası için politika yok. Politika oluşturma noktasına gelindiğinde muhakkak Cumhurbaşkanlığı ile hareket edilmesi gerektiği sanıyorum onlar da anlaşılmış bulunmaktadır” dedi.

Akıncı, bu konuyla ilgili politika oluşturulurken mutlaka Birleşmiş Milletler’le iş birliği ve uluslararası hukuk içinde kalınması gerektiğini söyledi.

Öte yandan bugünkü görüşmede sel konusunu da ele aldıklarını belirten, Cumhurbaşkanlığı’nın ve Başbakanlık’ın bu konuda ortak bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yeniden bunları yaşamamak için neler yapılmalı sorusuna cevap arıyoruz” dedi.

Akıncı, ivedilikle Su Yönetimi Üst Kurulu Yasası’nın hayata geçmesi gerektiğini de vurguladı.

İLK KONU MARAŞ

Her iki haftada bir Başbakan’la toplantı yaptıklarını anımsatan Akıncı, hafta başında Özersay’ın toplantı talebi olduğunu anımsattı, “Başbakan’ın ve Başbakan Yardımcısı’nın kamuoyunda biraz farklılaşan söylemleri söz konusu oldu. Hükümetin aldığı kararın ne olduğunu birlikte ele almak, görüşmek daha doğru olacak diye değerlendirdim. Bu toplantı bu şekilde gerçekleşti” diye konuştu.

Akıncı, toplantının ilk bölümünde Maraş’ı, ikinci bölümünde Başbakan’la daha önce başlattıkları çalışmayı konuştuklarını belirtti.

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“PRENSİPLERE RİAYET EDİLDİĞİ TAKDİRDE KURUMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER DAHA İYİYE GİDER”

Hükümet başkanının ve yardımcısının Maraş konusunda ne yapmaya çalıştığını dinlediğini kaydeden Akıncı, “Bazı prensiplerin altını çizme ihtiyacı duydum. Bunlar kamuoyuna da söylediklerimdir. Saklanmış bir husus yoktur. Bu prensiplere riayet edildiği takdirde kurumlar arasındaki ilişkiler daha iyiye gider, bu ilişkilerden toplum yarar görür. Devletin kurumları arasında gereksiz tartışmalara da meydan verilmez” şeklinde konuştu.

Maraş’ın Kıbrıs konusunun önemli unsurlarından biri olduğunu kaydeden Akıncı, “İster bütünlüklü çözümün parçası olarak açılsın ister bir güven yaratıcı önlem olarak ele alsın… Geçmişte alındı. Bu hatırlardadır. Maraş konusu KKTC Cumhurbaşkanlığı’ndan bağımsız şekilde ele alınabilecek bir konu değildir. Kıbrıs konusunu Cumhurbaşkanlığı yürütmektedir” dedi.

Konunun, “karar aldık, partilerle Meclis’le, Cumhurbaşkanı ile görüş alışverişinde bulunuyoruz” şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini kaydeden Akıncı, “Bunu sayın hükümet yetkililerine ilettim.  Cumhurbaşkanlığı bu gibi konularda bilgi verilecek bir makam değil, onun başkanlığında karar üretecek bir makamdır” ifadelerini kullandı.

“ENVANTER ÇALIŞMASI YAPILACAK… SONRASI İÇİN POLİTİKA YOK”

Hükümet’in Maraş’ta sadece envanter çalışması yapılmasına karar verdiğini belirten Akıncı, “Ortada, bundan sonrası için politika yok. Politika oluşturma noktasına gelindiğinde muhakkak Cumhurbaşkanlığı ile hareket edilmesi gerektiği, sanıyorum onlar da anlamış bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili politika oluşturulurken mutlaka Birleşmiş Milletler ile iş birliği ve uluslararası hukuk içinde kalınması gerektiğini hükümete bir kez daha hatırlattım.”

Çözüme katkı oluşturacak yaklaşım sergilenmesi gerektiğinin altını çizdiğini belirten Akıncı, “Hükümet envanter çalışmasını yapacaksa yapılsın. Sıkıntı yok. Burada da eskiden yapılmış çalışmalar var. Arşiv bu açıdan zengin. Hükümetin yapacağı bu çalışmayla devlet arşivi daha da zenginleşmiş olur” şeklinde konuştu.

TOPLANTININ İKİNCİ BÖLÜMÜNDE KONU SELDİ…

Akıncı, görüşmenin ikinci bölümünde sel konusunu ele aldıklarını hatırlattı.

Geçtiğimiz Aralık ayında 4 gencin yaşamını da yitirdiği ve maddi hasara neden olan sele işaret eden Akıncı, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık iş birliğinde, çeşitli uzmanların katılımıyla Cumhurbaşkanlığı’nda bir toplantı yapıldığını, bir sonuç raporu hazırlandığını, bu raporu Başbakan Tatar’la ele aldıklarını söyledi.

Akıncı, “Yeniden bunları yaşamamak için neler yapılmalı sorusuna cevap arıyoruz.  Cumhurbaşkanlığı olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Su Yönetimi Üst Kurulu Yasa’nın ivedilikle hayata geçmesi gerektiğini belirterek, “Böyle bir taslağın olduğunu anlıyoruz. Bu taslak yasallaşana ve su yönetimi üst kurulu oluşuncaya kadar bir özel birimin oluşturulması, bu konunun çok başlılıktan kurtarılması gerekli. Rapor bunu söylüyor” şeklinde konuştu.

Raporda, ayrıca Meteoroloji Dairesi’nin yağışlara ilişkin verileri daha yaygın paylaşmasının, erken uyarı sisteminin oluşturulmasının önerildiğini belirten Akıncı, selden etkilenen bazı bölgelere sel kapanı kurulması önerileri bulunduğunu ifade etti.

Mustafa Akıncı, iklimlerin değiştiğini, gerekli önlemlerin alınması, her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini de vurguladı.

Gözlemlerini ve kendisine iletilen sorunları hükümetle paylaştığını da ifade eden Akıncı, “Bunları kamuoyuyla da paylaşacağım. Etkileşim içinde sorunların çözümüne el birliğiyle yardımcı olalım. Bu konuda da Sayın Başbakan ile hemfikir olduk” dedi.

Son Güncelleme: 27.06.2019 13:37
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