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Akıncı, Mağusa’da gençlerle buluştu ve vurguladı: Çağdaş medeni düzende yaşamak en doğal hakkınız

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk gençliğinin uluslararası hukuk içinde, kendi özgür ve özgün kimlikleri ile çağdaş medeni bir düzende yaşamalarının en doğal hakkı olacağını belirterek, Kıbrıs sorunun çözümünün de en çok gençlerimizin yararına olacağını vurguladı.

04 Ekim 2020 Pazar 15:54
Akıncı, Mağusa’da gençlerle buluştu ve vurguladı: Çağdaş medeni düzende yaşamak en doğal hakkınız
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Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk gençliğinin uluslararası hukuk içinde, kendi özgür ve özgün kimlikleri ile çağdaş medeni bir düzende yaşamalarının en doğal hakkı olacağını belirterek, Kıbrıs sorunun çözümünün de en çok gençlerimizin yararına olacağını vurguladı.

Mustafa Akıncı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Mağusa’da bir araya geldiği gençlerle sohbet edip, gençlerin sorularını yanıtladı ve görüşlerini açıkladı.

Salgın sürecinin etkilediği bir ortamda Kıbrıs Türk halkının geleceğinin belirleneceği kader seçimine bir hafta kaldığını belirten Akıncı, 45 yıldır aktif siyasetin içinde biri olarak bu kadar müdahaleli bir seçim yaşamadığını söyledi. Ne kadar baskı yapılırsa yapılsın Kıbrıs Türk halkının kendi aklı ve vicdanıyla sandık başına giderek kararlılıkla cevabını vereceğini belirten Akıncı, bu seçimlerin aynı zamanda onur seçimi de olacağını ifade etti.
 
Akıncı, demokratik, çağdaş, medeni, laik ve Atatürkçü yaşam biçimine sahip Kıbrıs Türk halkının bunu gelecekte Avrupa Birliği ailesi içinde de sürdürmek istediğini, bu nedenle seçimlerin aynı zamanda bir hayat biçiminin de seçimi olacağını belirtti. Akıncı, “Bu seçimler ayrıca Federal çözüm yolunda ilerleyecek miyiz, yoksa alt yönetim algısı daha da mı pekişecek, aynı zamanda onun da seçimi olacaktır” dedi.
 

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Tüm bunları değerlendirdiğinde Kıbrıs Türk gençliğinin geleceğinin, çağdaş, medeni, demokratrik, laik, barış kültürünün egemen olduğu Avrupai bir gelecekte olduğunu belirten Akıncı, kendisinin de bunun için uğraş verdiğini kaydetti.
 
Halkın bu düşünceler etrafında kenetlendiğini, kendisinin dile getirdiği bu ifadelerin de zaten halkın hassasiyetleri olduğunu söyleyen Akıncı, Kıbrıs Türk halkının kendisine karşı ciddi bir güven duyarak kararlılıkla fikirlerini desteklediğini, bu iradenin de 11 Ekim’de kararlı ve güçlü bir şekilde sandığa yansıyacağını ifade etti.


 

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Son Güncelleme: 04.10.2020 16:22
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Seçimi
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