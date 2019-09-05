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Akıncı, Lute'u yarın sabah bir kez daha kabul edecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’u yarın yeniden kabul edecek.  Görüşme 09:30'da gerçekleşecek.

Akıncı, Lute'u yarın sabah bir kez daha kabul edecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’u yarın yeniden kabul edecek.  Görüşme 09:30'da gerçekleşecek.

05 Eylül 2019 Perşembe 07:55
Akıncı, Lute'u yarın sabah bir kez daha kabul edecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’u yarın yeniden kabul edecek.  Görüşme 09:30'da gerçekleşecek.

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Pazar gününden bu yana 'referans kavramları' üzerindeki görüşmelerini sürdüren Lute, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile dörder kez, ayrı ayrı biraraya geldi. 

Jane Holl Lute’un Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bugün yaptığı, dört gündeki dördüncü görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu yaptığı yazılı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Lute ile temasları bir süre daha devam edecektir. Bir sonraki görüşmenin zamanı kesinleştiğinde kamuoyuna duyurulacaktır” ifadesesini kullanmıştı.

Son Güncelleme: 05.09.2019 11:08
Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıJane Holl Lute
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