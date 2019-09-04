banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99585
ALTIN
280.142
DOLAR
5.6742
STERLİN
6.9279
EURO
6.2495
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
İşyerinin parasını çaldı!
İŞYERİNİN PARASINI ÇALDI!
Yağmur geliyor
YAĞMUR GELİYOR!
Çukurova’da kaza
ÇUKUROVA'DA KAZA
banner306

Akıncı, Lute’u kabul etti

Lute’un, Kıbrıs ziyaretinin ardından garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere yetkilileriyle de görüşmesi bekleniyor.

Akıncı, Lute’u kabul etti

Lute’un, Kıbrıs ziyaretinin ardından garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere yetkilileriyle de görüşmesi bekleniyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:30
Akıncı, Lute’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakerelerin yeniden başlamasına olanak sağlayacak “referans şartları” için pazardan beri liderlerle ayrı ayrı görüşmeler yürüten Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile bugün yeniden bir araya geldi.

banner317
Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme 11.45’te başladı. Lute Akıncı’dan önce bu sabah Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile de görüştü.

Lute’un, Kıbrıs ziyaretinin ardından garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere yetkilileriyle de görüşmesi bekleniyor.
 
Cumhurbaşkanı Akıncı ile eylül ayı içinde görüşmesi öngörülen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in liderlerle üçlü görüşme yapma ihtimali de bulunuyor.

Son Güncelleme: 04.09.2019 14:22
Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıJane Holl Lute
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Feslikan Grubu Nazilli’de Festivale Katıldı
Feslikan Grubu Nazilli’de Festivale Katıldı
Avrupa Ralli Şampiyonası Lefkoşa Seyirci Özel Etabı 28 Eylül’de…
Avrupa Ralli Şampiyonası Lefkoşa Seyirci Özel Etabı 28 Eylül’de…
Benter: “4 Kasım Aihm Maraş Davası, İnsanlığın Davasıdır. Evkaf’ı Yalnız Bırakmayın”
Benter: “4 Kasım Aihm Maraş Davası, İnsanlığın Davasıdır. Evkaf’ı Yalnız Bırakmayın”
Tük, Tohumluk Satışlarına Devam Ediyor
Tük, Tohumluk Satışlarına Devam Ediyor
Sağlık Bakanlığı, Kızılay Ve Al-pet İşbirliğinde Kan Bağış Kampanyası Düzenleniyor
Sağlık Bakanlığı, Kızılay Ve Al-pet İşbirliğinde Kan Bağış Kampanyası Düzenleniyor
Kanol: “toplumun Üzerinden Büyük Bir Yük Kalktı”
Kanol: “toplumun Üzerinden Büyük Bir Yük Kalktı”
Lute Temaslarını Sürdürecek
Lute Temaslarını Sürdürecek
Girne Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Merkezi’nde Kemoterapi Hizmeti Verilmeye Başlandı
Girne Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Merkezi’nde Kemoterapi Hizmeti Verilmeye Başlandı
Başbakan Tatar, Görevini Devreden Tuğgeneral Algan’ı Kabul Etti
Başbakan Tatar, Görevini Devreden Tuğgeneral Algan’ı Kabul Etti
Yağmur geliyor
Yağmur geliyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim