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Akıncı, Lute’la telefonda görüştü

BM Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı bugün akşam saatlerinde telefonla arayarak, Rum Lider Nikos Anastasiadis’le Cuma günkü görüşmesi öncesinde başarı dileklerini iletti.

Akıncı, Lute’la telefonda görüştü

BM Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı bugün akşam saatlerinde telefonla arayarak, Rum Lider Nikos Anastasiadis’le Cuma günkü görüşmesi öncesinde başarı dileklerini iletti.

06 Ağustos 2019 Salı 16:00
Akıncı, Lute’la telefonda görüştü

BM Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı bugün akşam saatlerinde telefonla arayarak, Rum Lider Nikos Anastasiadis’le Cuma günkü görüşmesi öncesinde başarı dileklerini iletti.

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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Jane Holl Lute, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs sorununun çözümüne ilgi ve desteğinin devam ettiğini belirterek, BM Genel Sekreteri’nin liderlerin 9 Ağustos’taki gayrı resmi toplantısına verdiği önemin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, telefon görüşmesinde Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tutum ve politik kararlılıkla davrandığının bilindiğini ve 9 Ağustos’taki toplantıya da her zaman olduğu şekilde iyi niyetle ve yapıcı tutumla katılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmeden sonuç alınabilmesi için siyasi kararlılık ve iyi niyetinin karşılık görmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Son Güncelleme: 06.08.2019 20:06
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