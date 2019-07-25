Akıncı, Lacroıx’i kabul etti

CUMHURBAŞKANI AKINCI, BM GENEL SEKRETERİ’NİN BARIŞ GÜCÜ OPERASYONLARINDAN SORUMLU YARDIMCISI’YLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pier Lacroix'i kabul etti.

Lacroix, dün de Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmüştü.

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün görev süresi Ocak 2019'da altı aylığına uzatılmıştı. BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresi ve Kıbrıs’la ilgili raporunu ay sonuna kadar görüşmesi bekleniyor.