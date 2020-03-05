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Akıncı: “Kültür-sanata değer vermeyen toplumlar sağlıklı gelişemez”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, kültür-sanata değer vermeyen toplumların sağlıklı gelişemeyeceğini vurguladı. 

Akıncı: “Kültür-sanata değer vermeyen toplumlar sağlıklı gelişemez”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, kültür-sanata değer vermeyen toplumların sağlıklı gelişemeyeceğini vurguladı. 

05 Mart 2020 Perşembe 15:33
Akıncı: “Kültür-sanata değer vermeyen toplumlar sağlıklı gelişemez”
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Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, kültür-sanata değer vermeyen toplumların sağlıklı gelişemeyeceğini vurguladı. 
Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, ülkedeki kültür-sanat derneklerinin başkan, yönetici ve temsilcileri ile biraraya geldi. Geçtiğimiz dönemde yapılan çalışmalar ile önümüzdeki dönem vizyon ve hedeflerini paylaşan Akıncı, katılımcıların görüş ve düşüncelerini dinledi, sorulara yanıtlar verdi. 
Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, kültür-sanatla uğraşan örgüt ve bireylerle geçtiğimiz 5 yıl ve öncesinde de her zaman diyalog içinde olduğunu belirten Akıncı, bir toplumun, ülkenin kalkınması ve gelişmişliğinden bahsederken, bunu salt rakamlarla izah etmenin yeterli olmadığını her zaman vurguladığını, kültür–sanat boyutu eksik olan kalkınmanın gerçek anlamda kalkınma ve gelişme olmadığını kaydetti.  
Bunun sağlanabilmesi için devletin de, kültür-sanatın en çok özgürlüğe ihtiyacı olduğu gerçeğinin bilinci içerisinde, kendi ağırlığını hissettirmeden bu alanlara gereken katkıyı yapmasının önemine vurgu yapan Akıncı, kendilerinin de görev dönemleri içinde bu bilinç ve sorumlulukla hareket ederek imkanlar ölçüsünde tüm sanat dallarına gereken katkıyı yaptıklarını kaydetti. 
Kendi görev sürelerinde kurulan iki Toplumlu Kültür Sanat Komitesi’nin çalışmaları çerçevesinde tarihsel bir olaya imza atılarak yıllardır depolarda bekleyen Kıbrıslı Rum sanatçılara ait tabloların iade edildiğini kaydeden Akıncı, bunun karşılığında da 1963 öncesine ait Kıbrıs Yayın Kurumu’nun arşivlerinde bulunan Kıbrıslı Türk sanatçılara ait ses ve görüntülerin iade edildiğini anımsattı. 

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Bu konuda ivedi adım attıklarını ve öncelikli olarak Kamran Aziz topluluğunun o dönemki eserlerinden  CD hazırladıklarını açıklayan Akıncı, CD’nin tanıtımının önümüzdeki Pazartesi yapılacağını belirtti.
Yine kendi görev sürelerinde daha önceki dönemde 3 kişilik çekirdek kadrosu istihdam edilen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasını yaklaşık 30 kişilik bir orkestra haline getirdiklerini belirten Akıncı, “Giderek daha fazla seyirciyi kucaklamaya başlayan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 1980 yılında çok zor şartlar altında kurulan Belediye Tiyatrosu ile birlikte gurur duyduğum iki önemli olaydan biridir” dedi. 
Ülkedeki kültür sanat dallarına layık oldukları mekanların artık yapılması gerektiğine de vurgu yapan Akıncı, “Lefkoşa’da belediye binası arkasındaki kocaman tiyatro binası çürümeye terkedildi, devlet tiyatrolarının 21 yıl önce yanan binası halen öylece duruyor, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının halen bir mekanı yok. Başka alanlara büyük binalar yapılırken, kültür-sanat alanına kaynak bulunamıyor. Bu sorunu elbirliği ile aşmalıyız” dedi.
Halkın yeniden görev vermesi halinde kültür-sanat alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve bireylerle başlatılan diyalog ve katkıların süreceğini belirten Akıncı, bugüne kadar bu alanda yaptıklarının kendilerine daha iyisini yapma şansı verdiğini kaydetti. Sanatın her alanında çok başarılı çocuklar, gençler, sanatçı ve örgütler olduğunu belirten Akıncı, toplumun gelişmesi adına, kültür ve sanata katkı yapmaya devam edeceklerine ve hep beraber çok daha güzel işlere imza atılacağına inanç belirtti.  
 

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Son Güncelleme: 05.03.2020 22:16
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