Akıncı Korkuteli, Geçitkale, Akova ve Yıldırım’ı ziyaret etti

“BORU TADİLAT ÇALIŞMALARININ 15 EYLÜL’DE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR”

“KENDİ KAYNAKLARIMIZA SAHİP ÇIKMAK, ONLARI KORUMAK VE GELİŞTİRMEK ÖNCELİĞİMİZ OLMALIDIR”



“TÜRKİYE NE KADAR BİZE YAKIN KARDEŞ BİR ÜLKE OLURSA OLSUN; BİZE YETECEK SUYUN VANASI DA ELEKTRİĞİN ŞALTERİ DE KENDİ ELİMİZDE OLMALIDIR”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Türkiye ile KKTC arasındaki boru hattı tamirat çalışmalarının 15 Eylül’de tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Mustafa Akıncı’nın seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Akıncı, seçim çalışmaları çerçevesinde Korkuteli, Geçitkale, Akova ve Yıldırım’ı ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi.

BORU HATTININ TAMİRİNİN 15 EYLÜL’E KADAR TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Ziyaretleri esnasında su kesintisinin gündeme gelmesi üzerine Akıncı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’u arayarak Türkiye ile KKTC arasındaki su hattındaki tamirat hakkında bilgi aldı. Akıncı, aldığı bilgi üzerine, çalışmaların 15 Eylülde tamamlanmasının beklendiğini paylaştı.

Arızanın yaşandığı günlerde, tamiratın açıklanandan daha uzun sürebileceği uyarısında bulunduğunu belirten Akıncı, “O günlerde arızanın bir- iki ayda giderileceği ve su akışının yeniden başlayacağı açıklanmıştı. Ancak görüldüğü gibi öyle olmadı” dedi.



“KIŞ AYLARINDA DENİZE AKIP GİDEN SUYA ÖNEM VERİLMELİ”



Öncelikle topraklarımıza düşen her damla suya sahip çıkma bilinci ile hareket edilmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bu bilincin özellikle kış aylarında denizlere akıp giden su konusunda da gösterilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.



“KENDİ KAYNAKLARIMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Önceliği her zaman kendi kaynaklarımıza ve kendi üretimimize vermeliyiz. Kendi kendimize yeterli olmak durumundayız. Kendi kaynaklarımıza sahip çıkmak, onları korumak ve geliştirmek önceliğimiz olmalıdır. Türkiye’den su gelmesi elbette önemli bir mühendislik başarısıdır. Bunun önemini ve yararını inkar edemeyiz. Ancak unutmamalıyız ki küresel ısınmanın da etkisiyle Türkiye’nin de su kaynakları azalmakta, bu nedenle de kendi kaynaklarımızın önemi daha da artmaktadır. Bu su için de, elektrik için de böyledir. Yaşadıklarımızdan tecrübe edinmekteyiz. Kendi kaynaklarımıza ek olarak elbette uygun koşullarda Türkiye’den su da elektrik de alabiliriz. Ne var ki Türkiye ne kadar bize yakın kardeş bir ülke olursa olsun; bize yetecek suyun vanası da elektriğin şalteri de kendi elimizde olmalıdır” dedi.

“AÇILIM DOĞRU YÖNETİLMİYOR”



Toplumun gündeminde salgın konusunun ilk sırada geldiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “İki ayı aşkın bir süre sıfırlanan Covid 19 vakalarının, açılımın ardından yeniden başlayarak artması, açılım sürecinin doğru yönetilmediğini gösteriyor” dedi.



“GİRİŞLERDE KARANTİNA UYGULAMASI GEREKLİ”

Girişlerde karantina uygulamasının, halk sağlığını korumak için gerekli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bunu sağlık uzmanları söylüyor. Girişte test yapılıyor, test sonucu çıkana kadar karantina uygulaması olmadığı için halkın arasına karışılıyor. Test sonucu pozitif çıktığında ise olan o saate kadar zaten oluyor. Sağlık uzmanları karantina uygulamasının gerekliliğini ortaya koyuyor ama hükümet başka gerekçelerle kendi arasında bile bu konuda uzlaşıp bir karar alamıyor” dedi.

