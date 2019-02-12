“Akıncı konuşmalı!”

Gazeteci-Yazar Cenk Diler YÖDAK’ta yaşananlar konusunda Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da konuşması gerektiğini söyledi.

Diler Havadis TV’de dün sabah gerçekleştirdiği programda yılın 188 gününü yurt dışında geçiren YÖDAK Başkanı Prof.Akile Büke’nin işe geldiği saatlerin sorgulanması gerektiğini bunu yapması gerekenin de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olduğunu ifade etti.

Sabah programında KIBRIS MANŞET Gazetesi’nin dünkü ‘Başbakan niye sessiz’ başlıklı haberini yorumlayan Cenk Diler, YÖDAK Başkanını Cumhurbaşkanının belirleyip atadığını bu yüzden Akıncı’nın da sorumlu tutulduğunu kaydetti.

Bilindiği üzere KIBRIS MANŞET geçtiğimiz hafta içinde Büke’nin işe gitmediği günleri belgeleriyle manşetine taşımış ve bütün kurumları göreve çağırmıştı.

Bu arada Büke’nin bu konuda sessizliğini koruması da dikkatlerden kaçmadı.