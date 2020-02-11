“Akıncı KKTC’ye YAKIŞMIYOR!”

Çavuşoğlu: Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile ortak basın toplantısında bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın son açıklamalarını değerlendirdi.

Çavuşoğlu, KKTC içindeki iç siyasetten ve gelişmelerden sorumlu biri olmadığını, daha çok Kıbrıs müzakereleri kısmında işbirliği yaptıklarını kaydederek, “bu süreçte de Kıbrıs’ta bir çözüm için Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitlik ve güvenlik ve garantisi konusunda tutumumuz ortadadır” dedi.

HATAY VEKİLLERİ DE TEPKİLİ

Hatay Valiliğinin bahçesindeki toplantıda konuşan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti, CHP, MHP ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) seçilmiş temsilcileri olarak bir arada olduklarını söyleyerek açıklama yaptı.

"Akıncı'nın İngiliz gazetesine yaptığı esef verici açıklamalar, sorunlu zihniyetini ve skandal tutumunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. KKTC'nin Türkiye'ye bağlanma ihtimalini korkunç olarak nitelendiren ve milli mücadele kahramanı Tayfur Sökmen Bey'i de hedef alarak 'İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım.' diye açıklama yapan Akıncı'nın, Hatay ve Hataylıları yaralayan bu sözlerini Hatay'ın evlatları olarak asla kabul etmiyoruz.

Tayfur Sökmen, milli bir kahramandır. Onun adı tarihe ve aziz milletimizin kalbine yazılmıştır. Onun mücadelesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve milletimizin mücadelesidir."