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Akıncı, KKTC’ye gelen yelkencileri ağırladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Eski uygarlıkların Dümen Suyunda Seyir” rallisi kapsamında KKTC’ye gelen yelkencileri ağırladı.

Akıncı, KKTC’ye gelen yelkencileri ağırladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Eski uygarlıkların Dümen Suyunda Seyir” rallisi kapsamında KKTC’ye gelen yelkencileri ağırladı.

04 Ekim 2019 Cuma 08:09
Akıncı, KKTC’ye gelen yelkencileri ağırladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Eski uygarlıkların Dümen Suyunda Seyir” rallisi kapsamında KKTC’ye gelen yelkencileri ağırladı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADDD) tarafından düzenlenen DADDralli Akdeniz 2019’a katılan yatçıları Cumhurbaşkanlığı bahçesinde konuk eden Cumhurbaşkanı Akıncı, aralarında İngiliz ve Fransız yatçıların da bulunduğu yelkencilerle sohbet ederek, amatör denizcileri Cumhurbaşkanlığı’nda konuk etmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.
Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADDD) Başkanı Dr. Zafer Türkmen, 30 Ağustos’ta Marmaris Orhaniye Marina’dan 43 tekne ve 115 kişi ile seyir alan ve Akdeniz kıyısında çeşitli limanlara uğradıktan sonra 1 Ekim’de 37 tekne ve 90 kişi ile KKTC’ye gelen ralli hakkında Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verdi. DADD Başkanı Türkmen, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, DADD’ın flamasını takdim etti.

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Cumhurbaşkanlığı’ndaki resepsiyona KKTC Yelken Motor ve Kürek Federasyonu Başkanı Dilek Talay da katıldı. DADDralli Akdeniz 2019’un 18 Ekim’de Taşucu’nda tamamlanması hedefleniyor.

 

Son Güncelleme: 04.10.2019 11:44
Anahtar Kelimeler:
Eski Uygarlıkların Dümen Suyunda SeyirAkıncı Yelkenciler
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