Akıncı; “Kıbrıs Türk halkı kendi kararını kendi verecek”



“ŞİMDİ KİMİLERİ ÇIKMIŞ BENİ SİZE ANLATMAYA HEVESLENİYOR. UNUTUYORLAR Kİ BU HALK AKINCI’YI 45 YILDIR TANIYOR, BİLİYOR, GÜVENİYOR VE O NEDENLE DESTEKLİYOR. BUNU BİLMEK VE ANLAMAK İSTEMEYENLER, İKİ AY SONRA ANLAYACAKLARDIR”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Güzelyurta’ta yıllarca birlikte siyasi mücadele verdiği dostlarından oluşan bir grupla buluştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı buluşmada pandemi süreci, ekonomik sorunlar, Kıbrıs sorunu ve yeniden başlayan seçim süreciyle ilgili düşüncelerini paylaştı.



Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pandemi sürecinde iki ayı aşkın süre sıfır vaka yaşandıktan sonra şimdi yeni vakalarla karşılaşılmakta olunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, bu dönemde de tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

İçinde geçilmekte olan dönemin, ekonomik anlamda zor durumda olan kesimlere daha çok katkı yapılması gereken bir dönem olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal adalet ve sosyal dayanışmanın öne çıkarılması gereken günlerden geçilmekte olduğunu vurguladı.



GAYRI RESMİ BEŞLİ KONFERANS

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs sorunu bağlamında, pandemi sürecinin dünyadaki gelişimine de bağlı olarak Ekim’deki seçim sonrasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in alacağı inisiyatifle gayrı resmi beşli konferansın toplanması yönünde çaba harcayacağının bilindiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı; Berlin’de geçen yıl Kasım ayında gerçekleşen üçlü zirvede ortaya çıkan sonucun bu olduğunu ve Genel Sekreterin de bu çalışmayı yapma yönünde hem zirve sonrası açıklama hem de Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporla taahhütte bulunduğunu anımsattı.

SEÇİM SÜRECİ

Seçim süreciyle ilgili olarak da değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, bunca yıldır seçimlerde yer aldığını, bu seferki seçim ortamının farklı olduğunu gözlemlediğini dile getirdi. Akıncı, “Halkımızda Cumhurbaşkanı’nın etrafında büyük bir kenetlenme görüyorum. Anketler de aslında bunu gösteriyor ancak bu duyguyu çok güçlü bir şekilde asıl halkın arasında, sizlerle, sokakta hissediyorum” dedi.

1975 yılından başlayarak 45 yıldır çeşitli görevlerde halkın hizmetinde bulunduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Şimdi kimileri çıkmış beni size anlatmaya hevesleniyor. Unutuyorlar ki bu halk Akıncı’yı 45 yıldır tanıyor, biliyor, güveniyor ve o nedenle destekliyor. Bunu bilmek ve anlamak istemeyenler, iki ay sonra anlayacaklardır. Kıbrıs Türk halkı neyi nasıl yapacağını çok iyi bilir, kimse bundan kuşku duymasın, Kıbrıs Türk halkı kendi kararını kendi verecek.”