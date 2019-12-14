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Akıncı: “Kıbrıs sorununu çözmek için uğraşırken, iç konuları bir gün bile ihmal etmemeliyiz “

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Akçay’ı ziyaret etti.

Akıncı: “Kıbrıs sorununu çözmek için uğraşırken, iç konuları bir gün bile ihmal etmemeliyiz “

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Akçay’ı ziyaret etti.

14 Aralık 2019 Cumartesi 10:41
Akıncı: “Kıbrıs sorununu çözmek için uğraşırken, iç konuları bir gün bile ihmal etmemeliyiz “

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununu çözmek için uğraşırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sorunlarını çözmeyi bir gün bile ertelememek gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Akçay’ı ziyaret etti. Akçay Muhtarlığını, ardından Akçay Spor Kulübü’nü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bölge muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet etti, vatandaşların sorularını yanıtladı. 

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Kıbrıs sorunu ve iç konularda yoğun soru soran vatandaşlar, Cumhurbaşkanı’ndan Kıbrıs sorununun çözümü için uğraşmaya devam etmesi, iç konulara da daha fazla eğilerek, hükümetleri uyarmasını istediler.

BÖLGE MUHTARLARI KARŞILADI

Akçay’a gelişinde, Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, Serhatköy Muhtarı Cavit Sekmen, Güzelyurt Muhtarlar Birliği Başkanı ve Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz, Gayretköy Muhtarı Talip Keskiner, Mevlevi Muhtarı İsmail Ayyıldız, Şahinler Muhtarı Halil Yangın ile azalar ve vatandaşlar tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi, Akçay Muhtarlık binasını ziyaret etti.

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın köyü ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, köylüler adına teşekkür etti. Dereliköylü, 2018’de göreve geldiğini belirterek, muhtarlık olarak halkla birlikte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi ve ziyaretin anısına Cumhurbaşkanı Akıncı’ya plaket takdim etti.
 
“BÖLGE İNSANI ÇALIŞKAN”

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Cumhurbaşkanı Akıncı, Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü’nün gayretli çalışmalarını takip ettiğini ifade ederek, bölge insanının hep çalışkan olduğunu söyledi.

Belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtar ve azaların her zaman halkın temel direği olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, demokrasinin beşiğinin yerel yönetimler olduğunu, yerel yönetimlerin halka en yakın kuruluşlar olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Çalışkanlığınızı görüyoruz, bizler de her zaman yanınızdayız” dedi.

Güneşköy ve Mevlevi muhtarları, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bölgelerine has çeşitli hediyeler sundu.

Mevlevi Muhtarı İsmail Ayyıldız, KKTC’de ilk kez, geçtiğimiz hafta Mevlevi’de lavanta ekimine başladıklarını söyledi. Ayyıldız, aromatik ve çeşitli kültürel ürünlerle köyün adını duyurmaya çalışacaklarını belirterek, faaliyetleri hakkında Cumhurbaşkanı’na bilgi verdi.
 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, daha sonra, muhtar ve azalarla birlikte Akçay Spor Kulübü’ne giderek, vatandaşlarla sohbet etti.

Sorular üzerine, Kıbrıs sorunu, Berlin görüşmesi ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs sorunu çözülmeden Doğu Akdeniz’deki durumun düzelmeyeceğini, bölgedeki gelişmelerden de endişe duyan BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs sorununun çözümü için yardımcı olmaya çalıştığını, Berlin’den çıkan sonucun önemli olduğunu; önümüzdeki dönemde çözüm için yeni bir yol haritasının ortaya çıktığını anlattı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, iki ayrı devletin tanınmasının ve AB içinde iki ayrı devletin kabul edilmesinin ufukta görülmediğini, gerçeklere bakmak gerektiğini, eldeki gerçekçi çözümün iki kesimli, iki toplumlu, siyasal eşitliğe dayalı federasyon olduğunu belirtti.

“Sizden aldığım mesaj; ‘Kıbrıs sorunu için uğraşmaya devam et ama iç konularda da bize yardımcı ol, bize daha çok destek ver. Hükümetlerin yanlışlarının daha çok üstüne git’ diyorsunuz. Haklısınız, bunu daha çok yapmamız lazım” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Senlerdir şunu söylerim; biz Kıbrıs sorununu çözmek için uğraşmalıyız, çünkü bizi en çok kurtaracak olan odur. Ancak Kıbrıs sorununu çözmek için uğraşırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir gün bile kendi sorunlarını ihmal etmememiz lazım, bunun da mücadelesini vermemiz lazım” diye konuştu.

Son Güncelleme: 14.12.2019 14:36
Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıKıbrıs Sorunu
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