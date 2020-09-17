Akıncı: “Keşke daha önceki önerim kabul edilseydi”

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı, Ali Baturay’ın konuğu oldu.

Cumhurbaşkanı Akıncı sağlık açısından zor bir seçimin bizi beklediğini belirterek “keşke daha önceki önerim kabul edilseydi” dedi.

Akıncı miting ve kitle toplantılarını iptal ettiklerini belirterek vatandaşlara sosyal medya veya televizyonlar üzerinden ulaşacaklarını belirtti.

Dört boyutlu siyaset konusuna değinen Akıncı şöyle konuştu:

“Mükemmele ulaşma çabasının sonu yoktur, vicdan muhasebesini yaptığım zaman bu dört boyutlu siyasette elimden geleni yaptım, belli bir mesafe aldım”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in seçimlerden sonra görüşmeleri başlatacığını açıklamasına da değinen Akıncı bu orada varılan mutabakatın bir sonucu olduğu belirtti.

Akıncı: “Guterres üzerinde varılan mutabakatın gereğini yerine getireceğini söylüyor bunun yapılması gayet doğal”