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Akıncı: “Kadının emeği ödenemez”

Akıncı: “Kadının emeği ödenemez”

23 Haziran 2019 Pazar 12:05
Akıncı: “Kadının emeği ödenemez”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Hisarköy’ü ziyaret ederek köy halkıyla sohbet etti ve güncel konularla ilgili soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, Hisarköy Spor Kulübü’nde bölge halkıyla sohbetin ardından, eşi Meral Akıncı ile birlikte bu yıl on beşincisi düzenlenen Hisarköy Köy Kadın Kursu Sergisi açılışına katılarak 18 kursiyerin 9 ay boyunca ürettiği işleri ziyaret etti. 

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Akıncı, burada yaptığı konuşmada köy kadın kursu sergisindeki her bir işin ince düşünce ve alın teri ürünü olduğunu belirterek, sergide bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti ve köy kadın kursuna katılan tüm kursiyer ve eğitmenleri kutladı.

“Kadının emeği bu ülkede ödenmez” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, kadının üretiminin içinde yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Serginin ardından Cumhurbaşkanı Akıncı, eşiyle birlikte Şili’den gelen dans ekibinin dans gösterisini izledi.

Son Güncelleme: 23.06.2019 15:15
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