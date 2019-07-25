Akıncı ile Tatar’ın olağan  görüşmesi...

GÖRÜŞMEYLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANLIĞINDAN YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

ADANIN HER İKİ YANINDA KULLANILAN CEP TELEFONLARIYLA İLGİLİ KONUŞMA ÜCRETLERİNİN DAHA MAKUL HALE GETİRİLEBİLMESİ HUSUSUNDA HÜKÜMETİN GEREKLİ ÇALIŞMAYI YAPMASI KARARLAŞTIRILDI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar arasındaki olağan görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tatar’a, BM Genel Sekreteri Guterres ile dün akşam yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, adanın her iki yanında kullanılan cep telefonlarıyla ilgili konuşma ücretlerinin daha makul hale getirilebilmesi için toptan fiyatlarda yapılmış olan vergi indiriminin, perakende fiyatlarda da yapılması hususunda hükümetin gerekli çalışmayı yapması kararlaştırıldı.

Saat 10.00’da gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Özel Kalem Müdürü Cenk Gürcağ ve Başbakanlık Müsteşarları Suat Yeldener ve Ömer Köseoğlu da hazır bulundu.