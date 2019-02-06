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Akıncı ile Anastasiadis, Şubat ayının son haftası görüşmeyi planlıyor

Akıncı ile Anastasiadis, Şubat ayının son haftası görüşmeyi planlıyor

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:37
Akıncı ile Anastasiadis, Şubat ayının son haftası görüşmeyi planlıyor

ANASTASİADİS AKINCI’YI TELEFONLA ARADI VE BULUŞMA ARZUSUNU İLETTİ

AKINCI, SPEHAR’IN EV SAHİPLİĞİNDE ŞUBAT SONU GÖRÜŞMEK İÇİN TARAFLARIN İSTİŞARE İÇİNDE OLACAĞINI İFADE ETTİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’le görüşmesinin şubat ayının son haftasında gerçekleşmesi için tarafların istişare içinde olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Anastasiadisbugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı telefonla arayarak buluşma arzusunu iletti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, buluşup konuları değerlendirmekte kendisinin de yarar gördüğünü zaten daha önce de açıkladığını belirterek, Şubat’ın son haftası saptanacak bir günde BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın ev sahipliğinde bir araya gelinmesi için iki tarafın istişare içinde olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis en son 26 Ekim’de BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki ikametgahında bir araya gelmişti.

 

Son Güncelleme: 06.02.2019 14:53
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