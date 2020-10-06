Akıncı: "Herşeyin başı üretim"

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Lefkoşa Sanayi bölgesinde bazı işyerlerini ziyaret ederek, “Her şeyin başı üretim. Bu bilinçle, bu zor dönem de elbirliğiyle aşılacak” dedi.

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa Akıncı, Lefkoşa Sanayi bölgesinde bazı işyerlerini ziyaret etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da eşlik ettiği Akıncı, ziyaretlerinde sanayici ve iş insanlarıyla üretimde yaşanan sorunları, bunların nasıl aşılabileceğini konuştu.

İçinden geçilmekte olunan koşulların elbette zor olduğunu ancak Kıbrıs Türk halkının her şeyin başında üretimin geldiğinin bilincinde olduğuna dikkat çeken Akıncı, bu bilinçle bu zor dönemin de elbirliği ile aşılacağını vurguladı.