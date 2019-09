Akıncı: “Hayat kurtarmaktan daha kutsal birşey olamaz”

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı tarafından donörler onuruna geleneksel olarak düzenlenen onur gecesi, bu yıl yine KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirildi.

Donör olmuş tüm gönüllüleri onurlandırmak amacıyla bu sene dokuzuncusu düzenlenen geleneksel etkinlik, KKTC Cumhurbaşkanlığı bahçesinde yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, etkinlikte, dünyanın başka bir yerinde farklı yaş ve cinsiyette kök hücre ve ilik nakline ihtiyaç duyan hastalara ikinci bir yaşam umudu olan Hüseyin Çelik, Turgay Arslan, Hikmet Uslu, Bora Şöföroğlu, Selkan Garipsazcı, Ayşe Özali, Mustafa Hacıoğlu, Hasan Yaşakurt, Hasan Çolakoğlu, Süheyla Osmanoğlu’na teşekkür plaketi verildi.

Etkinlikte ayrıca Mağusa ve İskele Tıp Merkezi’yle Medikalport Tunççevik Hastanesi’ne katkılarından ötürü plaket sunuldu.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gecede yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı bahçesinde donörlerin onurlandırıldığı etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

“Yapmakta olduğunuz çalışmanın ne kadar önemli ve değerli olduğunun altını çizmek istiyorum. Hayat kurtarmaktan daha kutsal bir şey olamaz” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, bir insanın yaşamını kurtarmanın verdiği huzurun öneminin altını çizerek tüm donörleri başkalarının hayatlarının kurtarılmasına verdikleri katkı nedeniyle kutladı.

Cumhurbaşkanı, donör olmanın önemiyle ilgili bir bilinç oluşması hususunda aracılık eden Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yönetici ve çalışanlarını tebrik etti.

“HAYAT KURTARMAYA YÖNELMENİN NE KADAR FARKLI AMA NE KADAR DEĞERLİ BİR UĞRAŞ OLDUĞU ORTADADIR”

Kemal Saraçoğlu ve Andreas Vasiliou’nun beraber verdikleri mücadeleden bahseden Cumhurbaşkanı, Akıncı, “Dünyanın çeşitli yerlerinde din, dil, ırk, renk, cinsiyet ayrımı olamadan böylesi bir çalışmanın yürütülmekte olması; yapılması gerekendir... Dünyada, savaşlarla insanların canını almaya yönelmek yerine can kurtarmaya yönelmenin, hayat kurtarmaya yönelmenin ne kadar farklı ama ne kadar değerli bir uğraş olduğu ortadadır” dedi.

“BU ADADA HERKESİN GÜVENLİK İÇERİSİNDE YAŞAYABİLECEĞİ KALICI BARIŞ GEREKLİ”

Kemal Saraçoğlu ile aynı dönemde kanser tedavisi gören Andreas Vasiliu’nun babası Vassos Vasiliu’nun konuşmasına atfen Kıbrıs sorununa da değinen Cumhurbaşkanı “Bu adaya kalıcı barış gerekli… Adil, eşitlik içinde, herkesin güvenlik içinde yaşayabileceği, birbirini düşman olarak değil; dost olarak görebileceği ve böylesi projelerde birleşebileceği, daha güzel bir hayatı birlikte kurmaya yöneleceği bir geleceği elbette el birliği ile istememiz ve bunun için mücadele etmemiz lazım…” şeklinde konuştu.

“DÜNYADA HİÇBİR SORUN ÇÖZÜMSÜZ DEĞİLDİR. YETER Kİ BİRBİRİMİZİN HAKLARINA SAYGILI OLALIM, BİRBİRİMİZİN BU TOPRAKLARDA EŞİT TARAFLAR OLARAK VAR OLMA HAKKINA SAYGI GÖSTERELİM…”



Çözüme ulaşılması için bir tarafın değil tüm tarafların gerekli irade ve gayreti ortaya koymasının önemine değinen Cumhurbaşkanı, tüm tarafların aynı ortak amaç doğrultusunda çalışmaları gerektiğine dikkat çekerek “Dünyada hiçbir sorun çözümsüz değildir. Yeter ki birbirimizin haklarına saygılı olalım, birbirimizin bu topraklarda eşit taraflar olarak var olma hakkına saygı gösterelim… Yeter ki bir taraf diğerini azınlığı olarak görmesin… Bu adada aşılamayacak sorun yoktur” dedi.

“NASIL Kİ BU TOPRAKLARDA HER İKİ TARAF ACI ÇEKTİ, GELECEĞİN GÜZELLİKLERİNİ DE HER İKİ TARAF BİRLİKTE PAYLAŞSIN”

Ada etrafında yaşanan doğalgazla ilgili gelişmelerden de bahseden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu gidiş, gidiş değildir. Etrafta dolaşan gemiler kazaen bile çarpışsa; iki tarafta da ne turizm kalır ne de gelişme olur” diye konuştu. Tüm zenginliklerin ortak olduğu bilincine varılmasının gerekliliğine işaret eden Cumhurbaşkanı, “Nasıl ki bu topraklarda her iki taraf acı çekti, geleceğin güzelliklerini de her iki taraf birlikte paylaşsın” dedi. Konuşmasının ardından yabancı konuklara hitaben İngilizce de bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, donör olmanın önemi ve Kıbrıs konusunda söylediklerini yineleyerek geceye katılan tüm paydaşları tebrik etti.

ÖZER

Donör Onur Gecesi’nin üçüncü kez KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştiğini belirten Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nevhiz Özer, “Bundan yıllar evvel Kemal Saraçoğlu’na ve o zamandan beridir de Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na verdiği tüm destekler için ve donörlerimiz onuruna organize ettiğimiz bu geceyi büyük bir duyarlılık örneği göstererek, üçüncü kez KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve ilk kez KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilmesini mümkün kılan Sayın Mustafa Akıncı’ya sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum” dedi.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın, kanser hastalığıyla bir yıl mücadele ettikten sonra 30 Ağustos 2000 tarihinde hayata gözlerini yuman Kemal Saraçoğlu’nun anısına, 13 Kasım 2001 tarihinde toplumu kanser konusunda bilinçlendirmek ve kanser hastalığı sürecinde olan çocuklara ve ailelerine destek olmak ve rehberlik hizmeti verebilmek için kurulduğunu kaydeden Özer, “Bugün vakfımız, kanser sürecinde olan çocuklarımıza tedavi, eğitim, sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermekte olup, onların yaşadıkları problemlere kalıcı çözümler getirebilmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir” diye konuştu.

2018 yılında, siz değerli bağışçılar sayesinde kanser sürecindeki çocuklar ve aileleri için tedavi, eğitim, maddi destek, yurtdışı kira, sosyal faaliyetler ve psikolojik destek yardım kalemlerinde toplamda 600 Bin Türk Lirası harcandığını belirten Özer, şöyle devam etti: “Vakfımız, 18. yılını geride bırakmış ve sağlam adımlarla bireysel ve kurumsal bağışçıların destekleriyle faaliyetlerini artırarak sürdürmeye devam etmektedir. Kemal Saraçoğlu Vakfı, Güney Kıbrıs’ta bulunan Karaiskakio Vakfı işbirliğiyle sağlık konusunda da topluma yönelik birçok katkıda bulunmaktadır. Bunların başında, ülkemizdeki kanser hastalarına düzenli bir şekilde ücretsiz kan ve ilik tahlilleri, doku karnesi ve aile uyum taramalarının yapılması gelmektedir”

“BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 50 BİN KIBRISLI TÜRK, KAN VE TÜKÜRÜK ÖRNEĞİNİ GÖNÜLLÜ OLARAK VERDİ”

Özelde kendi ülkemizdeki hastalar genelde ise tüm dünyadaki hastalar için Dünya İlik Havuzu rezervlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Nevhiz Özer, Dünya İlik Rezervleri’nin artırılması çalışmaları sonucunda bugüne kadar yaklaşık 50,000 Kıbrıslı Türk’ün kan ve tükürük örneğini gönüllü olarak verdiğini dile getirerek “Bu gönüllüler arasından bu gece aramızda bulunan 66 kişi ilik ve kök hücre bağışı yaparak, Dünya’nın farklı ülkelerinde bulunan farklı yaş grubundan hastalara ikinci bir yaşam umudu olmuştur. Bu gecenin asıl amacı da siz değerli donörlerimizi onurlandırmak ve ‘Kanseri Yaşamadan Sorumluluk Hissettiğiniz’ için teşekkürlerimizi sunmaktır” dedi.

VASİLİU

Kemal Saraçoğlu’yla ayın dönemde kanser tedavisi gören ve sağlığına kavuşan Kıbrıslı Rum Andreas Vasiliu’nun babası Vassos Vasiliu da yaptığı konuşmada “Bu akşam bu resepsiyona Kemal Saraçoğlu Vakfı tarafından davet edilmek ve sizlere bu konuşmayı yapma şansını elde etmiş olmak benim için bir onurdur. Böylece Andreas ve Kemal’ı kendi çocukları gibi gören tüm Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklere teşekkürlerimi sunma şansını elde etmiş oldum” dedi.

Kemal Saraçoğlu ve Andreas Vasiliu’nun Kıbrıs adasının barış ve umut sembolleri olarak ve tekrardan Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin bir arada yaşayabileceklerini gösterdiklerinin altını çizen Vasiliu, yaşadıkları bir anıyı da gecede paylaştı.

Vasiliu, şunları anlattı: “Doktorumuz Sayın Loizou altı kemoterapi kürü sonrasında donör bulunduğunu ve acilen Londra’ya gitmemiz gerektiğini telefoniyen bildirdi. Londra’ya gidip bir ay kaldıktan sonra doktorumuz bulunan donörün kişisel sebeplerden ötürü nakli yapmaktan vazgeçtiği bilgisini bizlere aktardı. Ve o gün Dünya başımıza yıkıldı çünkü donör olmadan oğlum Andreas’ın iyileşmesi mümkün değildi. Daha sonra yeni bir kemoterapi kürüne başladık, ancak Andreas’ın durumu daha da kötüleştiği için O’nu yoğun bakıma kaldırdık. Mucizevi bir şekilde Andreas yoğun bakımdan çıkmayı başardı ve Kıbrıs’a geri döndük. Ama üç ay sonra Andreas’ın hastalığı maalesef tekrarladı. Doktor Loizou, Andreas’ın bir senelik ömrü kaldığını, ve bu bir yıl içerisinde kemik iliği donörü bulunmazsa her şey için çok geç olacağını bizlere söyledi. Bu yüzden, eğer bir hasta ile uyumunuz söz konusu ise ve hayat kurtarma şansınız olduğu için vakıf tarafından aranırsanız, lütfen donör olmaktan çekinmeyin. Çaresizce donör arayan ailelelerin ve hastaların donor bulduktan sonra sahip oldukları şükran ve mutluluk tarif edilemez. Çocukları kanser ve lösemi sürecinde olan ve bizim 2000 yılında yaşadıklarımızı yaşayan ailelere de bir umut çağrısında bulunmak isterim; hiç bir zaman vazgeçmeyin, inançlı ve güçlü olun ve umudun tükenen en son şey olduğunu da unutmayın. Bu gece burada bulunan Tanrı tarafından kutsanmış, hiç tereddüt etmeden donor olup hayat kurtaran tüm donörlere de sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim. Ayrıca belirtmek isterim ki, gece ve gündüz demeden gayretlerini esirgemeyen Karaiskakio Vakfı ve Kemal Saraçoğlu Vakfı’nı her zaman desteklememiz gerekmektedir”

“KIBRISLI RUMLAR VE KIBRIS TÜRKLER’İN KATILIM GÖSTERDİĞİ GÖNÜLLÜ KAN ÖRNEĞİ VERME KAMPANYALARI, KIBRISLI TÜRKLER VE KIBRISLI RUMLAR’IN BİRLİKTE SONSUZA KADAR YAŞAYABİLECEĞİNİ GÖSTERMİŞTİR”

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Akıncı’ya atfen “Sayın Akıncı, tüm dünya genelinde hayat kurtarmaya yardımcı olan bu vakfın yanında olmanızı ve her zaman desteklemenizi dilerim. Ayrıca, Sayın Akıncı, 2000 yılında Andreas ve Kemal için Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıs Türkler’in katılım gösterdiği gönüllü kan örneği verme kampanyaları, sadece barış ve umut içeren bir mesajın ötesinde olup, bizlere Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar’ın birlikte sonsuza kadar yaşayabileceğini göstermiştir” şeklinde konuşan Vassos Vasiliu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın adada çözüm bulunmasına yönelik çalışmalarında elinden gelenin en iyisini yapması temennisinde bulundu.