Akıncı: “Hangi müdahale, hangi yönlendirme yapılırsa yapılsın, Kıbrıs Türk halkı aklı ve vicdanıyla hareket ederek iradesini sandığa yansıtacak”

“11 EKİM’DE BAŞKALARININ DEĞİL, HALKIN DEDİĞİ OLACAK”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, hangi müdahale, hangi yönlendirme yapılırsa yapılsın, Kıbrıs Türk Halkı’nın kendi aklı ve vicdanıyla hareket ederek iradesini sandığa yansıtacağını kaydetti ve “11 Ekim’de başkalarının değil halkın dediği olacak” dedi.

Seçim Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Akıncı, Mayıs Tv’de bir programa katılarak soruları yanıtladı.

“BUNLARIN KIBRIS TÜRK HALKININ VİCDANINDA DERİN YARALAR AÇTIĞI UNUTULMAMALI”

Akıncı, “Büyükelçilik tarafından kulüpler, dernekler aranmakta, ihtiyaç listeleri sorulmakta, Türkiye’den gelen bazı milletvekilleri köy köy gezerek ‘Akıncı’ya oy vermeyin’ demekte, bunlar son derece yanlış şeyler. Bu tür olayların Kıbrıs Türk halkının vicdanında derin yaralar açtığı unutulmamalı” diye konuştu.

Türkiye ile karşılıklı saygıya dayalı, eşitlikçi bir ilişki istediklerini ifade eden Akıncı, mevcut ilişkinin ne kadar sakıncalı olduğunun daha da ortaya çıktığını belirtti ve şunları kaydetti:

“DEMOKRATİK, ÇAĞDAŞ, LAİK BİR TOPLUM BUNA İZİN VERİR Mİ?

“Birileri kendinde Kıbrıs Türk demokrasisi ve seçimlerine müdahale hakkı görüyor, ‘Sizin Cumhurbaşkanınızı ben seçerim’ demeye getiriyor. Kendi özgün kimliği ile kendi ayakları üzerinde durmak isteyen demokratik, çağdaş, laik bir toplum buna izin verir mi? Elbette izin vermez”

Programın başında ‘5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’ nedeniyle tüm öğretmenleri kutlayan Akıncı, çok önemli bir görevi yerine getiren, çocuklarının geleceğinin en iyi biçimde şekillenmesi için uğraş veren öğretmenlerin, tüm sıkıntılara rağmen pandemi döneminde de ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Akıncı, bu zor dönemin dayanışma içinde atlatılarak çocuklara daha iyi eğitim olanaklarının yaratılabileceği daha güzel günlere ulaşılması temennisinde bulundu.

“BAZI MÜDAHALELERİ GÖRÜLEBİLİYOR, BAZILARI İSE HİÇ GÖRÜLMÜYOR”

İşte müdahalenin fotoğrafları başlığı ile bir yayın organına yansıyan fotoğraflarda Türkiye’den gelen ve bir parti adına seçim kampanyası yürüten kişilerin bazı bakanlar ile birlikte görüntülerinin yer aldığı habere dikkat çekilerek ‘Aslında sizin günlerdir dile getirdikleriniz bir anlamda bu habere yansıdı neler söyleyeceksiniz?” diye sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Akıncı, müdahalelerin bir gerçek olduğunu, bazılarının bunun gibi görülebildiğini, bazılarının ise hiç görülmediğini ifade etti.

“SON DERECE YANLIŞ, K.T HALKININ VİCDANINDA DERİN YARALAR AÇIYOR”

Büyükelçilik tarafından kulüplerin, derneklerin arandığını, ihtiyaç listelerinin sorulduğunu, Türkiye’den gelen bazı milletvekillerinin köy köy gezerek ‘Akıncı’ya oy vermeyin’ dediğini kaydeden Akıncı, ‘son derece yanlış’ olarak nitelendirdiği bu tür olayların Kıbrıs Türk halkının vicdanında derin yaralar açtığı uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde TC Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada seçimlere müdahale ile Pandemi Hastanesi ile su konusunun bağdaştırılmaya çalışıldığını kaydeden Akıncı, “Pandemi Hastanesi bir ihtiyaç ne kadar erken yapılırsa bu bizi ancak sevindirir, su da ne kadar erken gelirse bizi ancak sevindirir. Bu konular tüm toplumu ilgilendirir ve böylesi konular asla seçim malzemesi yapılmamalı” dedi.

“HALKIMIZ BUNLARA İZİN VERMEYECEK”

Türkiye’den “araştırma yapıyoruz” kisvesi altında açılan telefonlarla yönlendirme yapıldığını, köy köy gezilerek Akıncı’ya oy vermeyin dendiğini, buradaki bazı milletvekillerine talimatlar verildiğini belirten Akıncı, seçimleri izleyerek sonuçlarına saygı duymaktan başka bir şey yapmaması gerekenlerin sonuçları etkilemeye çalıştıklarını kaydederek, “Ancak halkımız bunlara izin vermeyecek” dedi.

“MÜDAHALELER İLE GÖREVE GELEN O GÖREVİ YAPAMAYACAK ANCAK BİRİLERİNİN GÖLGESİ OLABİLECEK”

Birilerinin müdahaleleri ile bir yere gelecek olan kişinin o görevi yapamayacağı gibi ancak birilerinin gölgesi olabileceğini söyleyen Akıncı, bu müdahaleleri görüp de susanların ise ciddi bir yanlış içinde olduklarını vurguladı.

Akıncı, bugün belirli amaçlar uğruna bu müdahalelere göz yumanların ilerde benzeri olayların kendi başlarına gelebileceğini unutmaması gerektiğini kaydetti.

KKTC-TC ilişkilerini olumsuz etkileyecek bu tür müdahalelerden uzak durulması gerektiğini kaydeden Akıncı şunları dile getirdi:

“Bu seçimler geçecek. Biz Türkiye ile karşılıklı saygıya dayalı, eşitlikçi ilişki kurulmasını gözetmeye devam edeceğiz. Mevcut ilişkinin ne kadar sakıncalı olduğu bu seçimde daha da ortaya çıktı, birileri kendinde Kıbrıs Türk demokrasisi ve seçimlerine müdahale hakkını görüyor. ‘Sizin Cumhurbaşkanınızı ben seçerim’ demeye getiriyor. Böyle bir şey olamaz, halkımız buna onay verir mi, kendi özgün kimliği ile kendi ayakları üzerinde durmak isteyen demokratik, çağdaş, laik bir toplum buna izin verir mi? Elbette vermez.”

“SANDIĞA GİDEREK KENDİ İÇ SESİNİZE KULAK VERİN”

Yurttaşlara mutlaka sandığa giderek başkalarının sesine değil, kendi iç seslerine kulak vererek iradelerini yansıtmaları çağrısında bulunan Akıncı, bunun yapılmasının ‘en güzel cevap’ olacağını kaydetti ve başkalarının değil, halkın dediğinin olacağını vurguladı.