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Akıncı: “Halk kararını çoktan verdi, pazarı bekliyor”

07 Ekim 2020 Çarşamba 16:15
Akıncı: “Halk kararını çoktan verdi, pazarı bekliyor”
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AKINCI: “HALK KARARINI ÇOKTAN VERDİ, PAZARI BEKLİYOR”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı dün sabah Karaoğlanoğlu, Alsancak ve Lapta’da yurttaşlarla buluştu.

Akıncı’nın seçim bürosundan verilen bilgiye göre, ziyaretlerine ilk olarak Karaoğlanoğlu’nda başlayan Akıncı, bölgedeki dükkanları da gezerek, esnafla buluştu. Daha sonra Alsancak’ta Belediye binası önünde Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve vatandaşlar tarafından karşılanan Akıncı, cadde boyunca dükkanları gezerek esnaf ve bölgedeki yurttaşlara seslendi.

Lapta Sağlık Merkezi’nde giden ve burada Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ tarafından karşılanan Akıncı, merkezdeki doktor, hemşirelerden bilgi aldı, yurttaşlarla sohbet etti. Akıncı, ardından da Lapta’da cadde boyunca esnaf ve yurttaşlarla buluşarak sohbet etti.

Akıncı, sokağın nabzı ve anketlerin halkın kararını çoktan verdiğini ve özgür iradesini sandığa yansıtmak için pazar gününü beklediğini gösterdiğini söyleyen Akıncı, halkın iradesini vicdanının sesi ve aklıyla sandığa yansıtacağını kaydetti.

Kendisinin dile getirdiklerinin zaten halkın hassasiyetleri olduğunu söyleyen Akıncı, Kıbrıs Türk halkının kendisine karşı ciddi bir güven duyarak kararlılıkla fikirlerini desteklediğini, bu iradenin de 11 Ekim’de kararlı ve güçlü bir şekilde sandığa yansıyacağını ifade etti.

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Akıncı, demokratik, çağdaş, laik ve Atatürkçü yaşam biçimine sahip Kıbrıs Türk halkının bunu gelecekte Avrupa Birliği ailesi içinde de sürdürmek istediğini, bu nedenle seçimlerin aynı zamanda bir hayat biçiminin de seçimi olacağını belirtti.

Tıpkı 15 Temmuz 2016’da darbe girişimi olduğunda kendilerinin Türk demokrasisine sahip çıktıkları gibi, herkesin de Kıbrıs Türk halkının demokrasisine saygı göstermesini beklediklerini belirten Akıncı, bu müdahaleleri görüp suskun kalanların da yanlış bir tutum içinde olduklarını belirtti.

Akıncı, “Bir makama başkalarının müdahaleleriyle gelirseniz, orada kendiniz olamazsınız, oradaki varlığınız sizi oraya getirenlerin iki dudağı arasında olur” dedi.

Demokrasiye yapılan müdahalelerin toplumda derin yaralar açtığı uyarısında da bulunan Akıncı, “Kıbrıs Türk halkından Türkiye düşmanı çıkmaz, Türkiye Cumhuriyetinin iyiliğinden başka bir şey isteyenimiz de yoktur. Ancak diğer yandan da karşılıklı saygı çerçevesinde kardeşlik ilişkisini geliştirmek isteriz. Güneye azınlık olmak istemediğimiz gibi Türkiye’nin alt yönetimi de olmak istemeyiz” dedi.

“SANDIĞA GİDEREK YURTTAŞLIK GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRELİM”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, seçim gününe yönelik Yüksek Seçim Kurulu tarafından gerekli tedbirlerin alındığını, sosyal mesafeye dikkat edileceğini, her seçmene tek kullanımlık eldiven verileceğini, dezenfektanların olacağını belirterek, oy vermenin sağlık açısından bakkala gitmekten çok daha az riskli olacağını yineledi.

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Son Güncelleme: 07.10.2020 17:16
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Akıncı
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