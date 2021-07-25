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Akıncı güncel gelişmeleri değerlendirdi

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türk tarafının Maraş açılımı ve buna bağlı BM Güvenlik Konseyi Başkanlık açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

25 Temmuz 2021 Pazar 11:31
Akıncı güncel gelişmeleri değerlendirdi

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında Akıncı, 1974’te faşist Yunan cuntasının Kıbrıs’ta yaptığı enosis amaçlı darbeye karşı Türkiye’nin askersel müdahalesinin başarıya ulaşmasında en önemli etkenlerden birinin de, o dönem yürütülen diplomasi olduğunu anımsattı.

Akıncı, aynı dönemde uluslar arası örgütlerin ve neredeyse tüm dünya devletlerinin desteğiyle söz konusu askeri harekatın yapıldığına dikkat çekerek, “47 yıl sonra bugün, bu açıdan değerlendirme yapıldığında, gelinen nokta hazindir” yorumunu yaptı.

Akıncı, tüm uluslar arası örgütlerin ve ülkelerin desteğini alamayan, aksine kınanan politikalarla tam bir yalnızlaştırma sürecinin içine girildiğine dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

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“Destek bulmayacağı başından belli bir anlayışla zamana oynayıp, gerçekte vilayetleştirme amacını ileriye taşırken; Maraş açılımı diyerek Kıbrıs’ı tam bir çıkmaza sürüklemek her türlü rasyonellikten uzak bir politikadır.”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e uluslar arası alanda hak etmediği bir “siyasi rahatlık verildiğini” söyleyen Akıncı, “Ranttan başka gailesi olmayanları sevindirmekten öte işlevi olmayan bu anlayış batağa saplanmaya mahkumdur” dedi.

Mustafa Akıncı, Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"1974 Temmuz’unda faşist Yunan cuntasının Kıbrıs’ta yaptığı enosis amaçlı darbeye karşı Türkiye’nin askersel müdahalesinin başarıya ulaşmasında önemli etkenlerden biri de, o dönem yürütülen diplomasi ile uluslararası örgütlerin ve neredeyse tüm dünya devletlerinin desteğinin sağlanmış olmasıydı. 47 yıl sonra bugün, bu açıdan değerlendirme yapıldığında, gelinen nokta hazindir. Tüm uluslararası örgütlerin ve ülkelerin desteğini alamayan ve aksine kınanan politikalarla tam bir yalnızlaşma süreci içine girilmiştir. Destek bulmayacağı başından belli bir anlayışla zamana oynayıp, gerçekte vilayetleştirme amacını ileriye taşırken; Maraş açılımı diyerek Kıbrıs’ı tam bir çıkmaza sürüklemek her türlü rasyonellikten uzak bir politikadır. Kıbrıslı Rum lidere uluslararası alanda hak etmediği bir siyasi rahatlık sağlayan ve ranttan başka gailesi olmayanları sevindirmekten öte işlevi olmayan bu anlayış batağa saplanmaya mahkumdur."

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıMaraş Açılımı
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