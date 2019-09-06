Akıncı: “Görüşmelerin esas amacı olan referans kavramlarını tamamladık diyecek noktada değiliz”

CUMHURBAŞKANI MUSTAFA AKINCI AÇIKLAMA YAPTI



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile yapılan görüşmelerin esas amacı olan referans kavramlarını tamamladıklarını söyleyebilecek noktada olmadıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile bir hafta boyunca yapılan görüşmelerin ardından ara bölgede Rum Lider Anastasiadis’le gayri resmi bir kokteylde bugün bir araya geldiklerini kaydetti.

Jane Holl Lute ile yapılan temasların yoğun ve yararlı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu görüşmelerin esas amacı olan referans kavramlarını tamamladık diyecek noktada değiliz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, referans kavramlarını tamamlama çabalarının devam edeceğini, bu konuda tarafların uzlaşma içerisinde olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu yapılan çalışmanın başarılı bir şekilde ortaya çıkarak sonuçlanması ve yeni bir başlangıç noktası teşkil edecek olan referans kavramlarının tamamlanması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



Ay sonu itibarı ile BM Genel Kurul çalışmaları için New York’ta olunacağını anımsatan Cumhurbaşkanı, henüz günü ve saati belli olmamakla birlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşeceğini kaydetti.Cumhurbaşkanı, “Sayın Guterres, 3’lü bir görüşme olmasını da istiyor. Bunun BM Genel Kurul çalışmaları esnasında gerçekleşmesi öngörülmüyor. Genel Kurul’un bitmesinin ardından daha sonra açıklanacak bir tarihte bu görüşme gerçekleşebilir” dedi.BM Genel Kurul çalışmalarının sona ermesinin ardından BM Genel Sekreteri’nin geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un çabalarını sürdürmeye devam edeceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Tabii ki bu çabalara garantör ülkelerle yapacağı temaslar da dahil olacaktır” diye konuştu.