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Akıncı: “Göçmen kuş Pulyaları tüketme değil, koruma bilinci gelişmeli”

 

Akıncı: “Göçmen kuş Pulyaları tüketme değil, koruma bilinci gelişmeli”

 

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:45
Akıncı: “Göçmen kuş Pulyaları tüketme değil, koruma bilinci gelişmeli”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yeniboğaziçi Pulya Festivali’nin amacının, kuş yemek değil, küçük göçmen kuş Pulyaları koruma bilincini ve bu konudaki farkındalığı artırmak olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu küçük göçmen kuşu korumanın ne kadar önemli olduğunu bize anlatmak için festivalin adı ‘Pulya Festivali’dir; bu küçük kuşu tüketmek için değil” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, imar planlarının önemine de vurgu yaparak, “Elbette hayatı donduramayız, elbette gelişmeyi sıfırlayamayız ama gelişmeyi akılcı olarak planlayabiliriz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yeniboğaziçi 11. Geleneksel Pulya Festivali’nin açılışına katıldı.

Eşi Meral Akıncı ile birlikte festivale katılan Cumhurbaşkanı Akıncı, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, açılışta yaptığı konuşmada, festivallerin başarısının halkın katılımı ile ölçüldüğünü belirterek, yoğun katılımdan dolayı Yeniboğaziçi Belediyesi, muhtar ve azalar ile bölge halkını kutladı.

“BU FESTİVAL PULYA YEMEK İÇİN DEĞİL, KORUMA BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN”

Festivalin adının bazı kesimlerde yanlış anlamalara neden olduğuna ve Pulya Festivali denilince, bazılarınca “Hadi Pulya yemeye gidelim” şeklinde anlaşıldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Pulya adının bir simge olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu küçük göçmen kuşu korumanın ne kadar önemli olduğunu bize anlatmak için festivalin adı Pulya Festivalidir. Bu küçük kuşu tüketmek için değil” dedi.

30 yıldır Pulya ve kuş yemeyi hayatından çıkardığını anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, bu konudaki bilinci ve farkındalığı artırmanın herkese düşen bir görev olduğunu söyledi.


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“İMAR PLANLARI ÇOK ÖNEMLİDİR”

Bugünlerde Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı hazırlıkları olduğunu belirterek, İmar Planlarının önemine değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, “en kötü plan, plansızlıktan iyidir” sözünün önemli olduğunu kaydetti.

Planların hazırlanma sürecinde, halkın katılımının ve yerel yönetimlerin işin odağında olmasının çok önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Hele hele sakin şehir, sakin kasaba olarak tanımlanan bir beldenin de içinde yer alacağı imar planlarının önemi bir o kadar daha büyüktür. Dolayısıyla, elbette hayatı donduramayız, elbette gelişmeyi sıfırlayamayız ama gelişmeyi akılcı olarak planlayabiliriz” diye konuştu.

“AKILCI PLANLAMA, UYGULAMA VE DENETLEME GEREKLİ”

İşin sadece planlama yapmakla bitmediğini, akılcı planlamanın yine akılcı bir şekilde uygulanması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Denetim mekanizmalarını da işleterek uygulamanın doğru yapılıp yapıldığını da denetleyebilmeliyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, İmar Yasası’na göre, her beş yılda bir yapılanları gözden geçirme ve revize etme imkanı olduğunu belirterek, revize aşamasına gelindiğinde o güne kadar elde edilen tecrübelerden de doğru yararlanılarak, imar planlarının kamu yararına iyi yönde revize edilebilmesi gerektiğini kaydetti.

Bazı rant kararları nedeniyle imar planlarındaki revizyonların her zaman kamu yararına olmadığını, kamu yararının tersine de yapıldığını anlatarak, buna, kendi belediye başkanlığı döneminde yapılan Lefkoşa İmar Planı’nda daha sonra yapılan bazı değişiklikleri örnek gösteren Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkoşa İmar Planı’nda yapılan bazı değişikliklerin iyi ve doğruya değil yanlışa yönelik olduğunu, bunun sancılarının bugün yaşandığını dile getirdi.
 

Cumhurbaşkanı Akıncı, Yeniboğaziçi’nden Karpaz burnuna kadar olan bölgenin, iyi planlanarak iyi korunması durumunda gelişmenin en güzeline layık bir bölge olduğunu belirterek, “Yeter ki kamu yararını, toplumsal çıkarı her zaman her şeyin üstünde tutalım. Bu bölge çok özellikli bir bölge” dedi.

Son Güncelleme: 17.08.2019 13:44
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