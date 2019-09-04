banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99585
ALTIN
280.142
DOLAR
5.6742
STERLİN
6.9279
EURO
6.2495
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
İşyerinin parasını çaldı!
İŞYERİNİN PARASINI ÇALDI!
Yağmur geliyor
YAĞMUR GELİYOR!
Çukurova’da kaza
ÇUKUROVA'DA KAZA
banner307

Akıncı: “Genç kuşaklar, barışın getireceği nimetleri paylaşsınlar istiyoruz”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kendileri ve kendilerinden önceki kuşakların adanın acılarını paylaştığını, genç kuşakların, barışın getireceği nimetleri paylaşmasını istediklerini söyledi.

Akıncı: “Genç kuşaklar, barışın getireceği nimetleri paylaşsınlar istiyoruz”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kendileri ve kendilerinden önceki kuşakların adanın acılarını paylaştığını, genç kuşakların, barışın getireceği nimetleri paylaşmasını istediklerini söyledi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:13
Akıncı: “Genç kuşaklar, barışın getireceği nimetleri paylaşsınlar istiyoruz”

Rum tarafının Enosis hedefi uğruna dökülen kanları, kaybedilen canları görüp yaşadıklarını, bunların artık olmasını istemediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Biz bu adada artık başka şehitler olmasın istiyoruz, başka kayıplar olmasın, bu adada barış ve huzur içinde yaşansın istiyoruz.” dedi. 
ŞEHİT HASAN CAFER ANISINA LEYMOSUNLULAR HERSE GECESİ
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Leymosun Kültür Vakfı’nın Şehit Hasan Cafer anısına düzenlediği Leymosunlular Herse Gecesi’ne katıldı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Gazimağusa’da düzenlenen etkinliğe gelişinde, Leymosun Kültür Vakfı Başkanı Yücem Rasimoğlu, Organizasyon Komitesi Başkanı Hüseyin Arsal, Şehit Hasan Cafer’in kızı Sabriye Dağman tarafından karşılandı.
Gecede, Rasimoğlu, Arsal ve Dağman konuşma yaparken, Şirin Zaferyıldızı, kendisinin ve Filiz Naldöven’in birer şiirini okudu. Şirin Zaferyıldızı, “Sürüler halinde ada kuşları” isimli şiirini Cumhurbaşkanı’na ithafen seslendirdi.
Katılanlara herse ikram edilen etkinlikte Leymosun’a özgü tatlılar ve yiyecekler de yer aldı. Kıbrıs’a özgü müziklerin çalındığı gecede, Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun sunduğu gösteriye adanın dört bir yanından gelen Leymosunlular da eşlik etti. 
“ARANIZDA OLMAK GÜZEL BİR DUYGU”
Cumhurbaşkanı Akıncı, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Sizlerle bir arada olmak benim için farklı, güzel bir duygu” diyerek, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Yoğun bir günün ardından etkinliğe katıldığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu alana adım attığımız andan itibaren sizlerin sevgisi bizde yorgunluk bırakmadı. Hepinize içten yakınlığınız için, sevginiz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

banner317
Geceye katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Sizlerin etkinliklerini kaçırmamaya çalışıyorum. Çünkü bu etkinliklerde biraz da kendimi buluyorum” dedi. 
Cumhurbaşkanı Akıncı, “Leymosunlu olmanın bize kattığı değerler var, hoşgörü var, sevecenlik var, dayanışma var, birbirini sevme var. Bütün bu değerleri yeni kuşaklara aktararak geleceğe yürüyeceğiz” diye konuştu.
“HASAN CAFER’İN ŞEHİT OLUŞ ŞEKLİ, CESARETİNİ VE MERTLİĞİNİ ANLATMAYA YETER”
Şehit Hasan Cafer’in kızı Sabriye Dağman’ın, konuşmasında Hasan Cafer’in Leymosun’da esaret sırasında Rum askerlerinin üzerine silahsız olarak yürüdüğünü ve açılan ateşle vurulduğunu anlatarak, babasının ne kadar mert, ne kadar cesur olduğunu çok güzel ifade ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Aslında onun ne kadar mert, ne kadar cesur bir insan olduğunu sözlerle anlatmaya gerek yok. O, bir tek davranışıyla zaten ne kadar mert bir insan olduğunu kanıtlamıştı; şehit oluş şekli, bu cesareti ve mertliği anlatmaya yeter” diye konuştu.
 “BAŞKA ŞEHİTLER, BAŞKA KAYIPLAR OLMASIN İSTİYORUZ”
Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle devam etti:
“Biz bu adada artık başka şehitler olmasın istiyoruz, başka kayıplar olmasın, bu adada barış ve huzur içinde yaşansın istiyoruz. Genç kuşaklar bu adanın barışının getireceği nimetleri paylaşsınlar istiyoruz. Bizler ve bizden önceki kuşaklar bu adanın acılarını paylaştık, Rum tarafının Enosis hedefi uğruna dökülen kanları, kaybedilen canları gördük, bunlar artık olmasın istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bütün şehitlerimizi, bizlerin bugün özgür insanlar olarak yaşayabilmemiz için en büyük fedakarlığı yaparak canlarını feda eden şehitlerimizi, rahmetle, minnetle ve saygıyla bir kez daha anıyoruz.”
Geceyi düzenleyenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Akıncı, etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyanlara da teşekkür etti.
 

Son Güncelleme: 04.09.2019 14:50
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Akıncı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Feslikan Grubu Nazilli’de Festivale Katıldı
Feslikan Grubu Nazilli’de Festivale Katıldı
Avrupa Ralli Şampiyonası Lefkoşa Seyirci Özel Etabı 28 Eylül’de…
Avrupa Ralli Şampiyonası Lefkoşa Seyirci Özel Etabı 28 Eylül’de…
Benter: “4 Kasım Aihm Maraş Davası, İnsanlığın Davasıdır. Evkaf’ı Yalnız Bırakmayın”
Benter: “4 Kasım Aihm Maraş Davası, İnsanlığın Davasıdır. Evkaf’ı Yalnız Bırakmayın”
Tük, Tohumluk Satışlarına Devam Ediyor
Tük, Tohumluk Satışlarına Devam Ediyor
Sağlık Bakanlığı, Kızılay Ve Al-pet İşbirliğinde Kan Bağış Kampanyası Düzenleniyor
Sağlık Bakanlığı, Kızılay Ve Al-pet İşbirliğinde Kan Bağış Kampanyası Düzenleniyor
Kanol: “toplumun Üzerinden Büyük Bir Yük Kalktı”
Kanol: “toplumun Üzerinden Büyük Bir Yük Kalktı”
Lute Temaslarını Sürdürecek
Lute Temaslarını Sürdürecek
Girne Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Merkezi’nde Kemoterapi Hizmeti Verilmeye Başlandı
Girne Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Merkezi’nde Kemoterapi Hizmeti Verilmeye Başlandı
Başbakan Tatar, Görevini Devreden Tuğgeneral Algan’ı Kabul Etti
Başbakan Tatar, Görevini Devreden Tuğgeneral Algan’ı Kabul Etti
Yağmur geliyor
Yağmur geliyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim