Akıncı: “Genç kuşaklar, barışın getireceği nimetleri paylaşsınlar istiyoruz”

Rum tarafının Enosis hedefi uğruna dökülen kanları, kaybedilen canları görüp yaşadıklarını, bunların artık olmasını istemediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Biz bu adada artık başka şehitler olmasın istiyoruz, başka kayıplar olmasın, bu adada barış ve huzur içinde yaşansın istiyoruz.” dedi.

ŞEHİT HASAN CAFER ANISINA LEYMOSUNLULAR HERSE GECESİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Leymosun Kültür Vakfı’nın Şehit Hasan Cafer anısına düzenlediği Leymosunlular Herse Gecesi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Gazimağusa’da düzenlenen etkinliğe gelişinde, Leymosun Kültür Vakfı Başkanı Yücem Rasimoğlu, Organizasyon Komitesi Başkanı Hüseyin Arsal, Şehit Hasan Cafer’in kızı Sabriye Dağman tarafından karşılandı.

Gecede, Rasimoğlu, Arsal ve Dağman konuşma yaparken, Şirin Zaferyıldızı, kendisinin ve Filiz Naldöven’in birer şiirini okudu. Şirin Zaferyıldızı, “Sürüler halinde ada kuşları” isimli şiirini Cumhurbaşkanı’na ithafen seslendirdi.

Katılanlara herse ikram edilen etkinlikte Leymosun’a özgü tatlılar ve yiyecekler de yer aldı. Kıbrıs’a özgü müziklerin çalındığı gecede, Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun sunduğu gösteriye adanın dört bir yanından gelen Leymosunlular da eşlik etti.

“ARANIZDA OLMAK GÜZEL BİR DUYGU”

Cumhurbaşkanı Akıncı, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Sizlerle bir arada olmak benim için farklı, güzel bir duygu” diyerek, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yoğun bir günün ardından etkinliğe katıldığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu alana adım attığımız andan itibaren sizlerin sevgisi bizde yorgunluk bırakmadı. Hepinize içten yakınlığınız için, sevginiz için çok teşekkür ediyorum” dedi.



Geceye katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Sizlerin etkinliklerini kaçırmamaya çalışıyorum. Çünkü bu etkinliklerde biraz da kendimi buluyorum” dedi.Cumhurbaşkanı Akıncı, “Leymosunlu olmanın bize kattığı değerler var, hoşgörü var, sevecenlik var, dayanışma var, birbirini sevme var. Bütün bu değerleri yeni kuşaklara aktararak geleceğe yürüyeceğiz” diye konuştu.Şehit Hasan Cafer’in kızı Sabriye Dağman’ın, konuşmasında Hasan Cafer’in Leymosun’da esaret sırasında Rum askerlerinin üzerine silahsız olarak yürüdüğünü ve açılan ateşle vurulduğunu anlatarak, babasının ne kadar mert, ne kadar cesur olduğunu çok güzel ifade ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Aslında onun ne kadar mert, ne kadar cesur bir insan olduğunu sözlerle anlatmaya gerek yok. O, bir tek davranışıyla zaten ne kadar mert bir insan olduğunu kanıtlamıştı; şehit oluş şekli, bu cesareti ve mertliği anlatmaya yeter” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle devam etti:“Biz bu adada artık başka şehitler olmasın istiyoruz, başka kayıplar olmasın, bu adada barış ve huzur içinde yaşansın istiyoruz. Genç kuşaklar bu adanın barışının getireceği nimetleri paylaşsınlar istiyoruz. Bizler ve bizden önceki kuşaklar bu adanın acılarını paylaştık, Rum tarafının Enosis hedefi uğruna dökülen kanları, kaybedilen canları gördük, bunlar artık olmasın istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bütün şehitlerimizi, bizlerin bugün özgür insanlar olarak yaşayabilmemiz için en büyük fedakarlığı yaparak canlarını feda eden şehitlerimizi, rahmetle, minnetle ve saygıyla bir kez daha anıyoruz.”Geceyi düzenleyenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Akıncı, etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyanlara da teşekkür etti.