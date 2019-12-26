Akıncı: “Geç kalırsak kurtaracak bir şey bulamayacağız….”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre söyleşide, iklim değişikliğinin yarattığı ve ileride yaratacağı ekolojik tahribata değinilerek, kadının, doğanın korunma mücadelesindeki öneminin altı çizildi.

Söyleşi öncesinde Mustafa Tozakı ve Ayşe Güler Akın tarafından, sözleri Şirin Zaferyıldızı, bestesi Mustafa Tozakı’ya ait “Yemyeşil Bir Orman Olsun “ isimli parça seslendirildi.

“DAHA FAZLA GEÇ KALIRSAK KURTARACAK BİR ŞEY BULAMAYACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, burada yaptığı konuşmada, söyleşiye özellikle kadınlar tarafından gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyete vurgu yaptı.

İklim değişikliğinin yarattığı ekolojik ve çevresel olumsuzluklara değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, “İklim, öyle inanıyorum ki artık başımıza vura vura bir noktaya doğru gidiyor. Daha fazla geç kalırsak kurtaracak bir şey bulamayacağız; bu güzel dünya insan eliyle tahrip ediliyor” dedi.

İnsan eliyle yapılan yanlışlarla dünyanın sonu gelmeden hatalardan dönmenin yollarını arayan insanlığın bir kesimi olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Biz de o tarafta yer almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“SORUMLULUKLARIN BİLİNCİNDE OLMANIN ÖNEMİ”

Akıncı, “KKTC Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi’ni, hem bu güzel adanın hem de bu güzel dünyanın insanı olduğumuz bilinciyle, dünya sorunlarından kendimizi soyutlamadan karınca kararınca dünyamızı kurtarma mücadelesine nasıl katkı koyabiliriz anlayışıyla başlattık” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, projenin, sadece çevrenin temiz tutulmasıyla ilgili olmadığını; yeşil potansiyelinin korunarak artırılması, su gibi doğal kaynakların korunması, evlerde enerji tüketimine yönelik alınabilecek tasarruf tedbirleri, devlete ve bireylere düşen sorumlulukların ne olduğu gibi konulara da eğilerek katkı koymak hedefinde olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki haklarını yaşlarına uygun bir dille çocuklara anlatan “Haklarımı Biliyorum” isimli kitabın ilkokullardaki çocuklara dağıtıldığını anımsatan Akıncı, iklim değişikliği ile ilgili ikinci bir kitap hazırlanmakta olduğuna dikkat çekerek, bu kitapta sorumluluklara daha çok vurgu yapılacağını belirtti.

“KADININ DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜ VAR”

Çocukların, aile ve okul ocağında, sorumluluklarını idrak edip bir çevre bilinci kazanabileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı, “Bütün bunların toplamıyla ancak bir yere gidebiliriz” diye konuştu.

Akıncı, okul çağından, aile ocağından başlayan eğitimle, bireysel sorumlulukların yerine getirilmesinin yanı sıra devlete düşen görevlerin de yerine getirilmesi, toplumsal anlayışların, paradigmaların değişmesinin bileşkesinden ortaya bir farkındalık çıkabileceğini vurguladı.

Kadının dönüştürücü gücü olduğunu kaydeden Akıncı, dünyanın korunup gelecek kuşaklara aktarılması mücadelesinde, kadın ve erkeklerin omuz omuza mücadele etmeleri gerektiğini kaydetti.

Kadınların öncülüğünü yaptığı mücadelelerin başarıya ulaşacağına inanç belirten Akıncı, “Ben de bu çabanın bir parçası olarak sizlerle birlikte omuz omuza yürümek istiyorum” dedi.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz ve eşi Meral Akıncı’ya çevre bilinci yaratılmasına yönelik çalışmalara katkıları nedeniyle teşekkür etti.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı da konuşmasında, iklim değişikliği sonucunda toprağın yaşadıkları ile bugünün dünyasında kadının yaşadıklarının özdeş olduğunu belirtti.İnsan eliyle yaratılan iklim değişikliği sonucunda en fazla kadınların olumsuz etkilendiğini kaydeden Meral Akıncı, “Çevre aktivistiGretaThunberg’in önderliğini yaptığı akım içerisinde, ülkemizdeki kadınların da bu doğa mücadelesi içerisinde yer almaları gerekmektedir” şeklinde konuştu.’in çevre konusundaki değerli tespitlerinin ülkede çevre mücadelesine katkı yapacağına inanç belirten Meral Akıncı, söyleşiye katkı koyan herkese can-ı gönülden teşekkürlerini iletti.Yazar Buket Uzuner, konuşmasına, iklim değişikliğini kabul eden bir Cumhurbaşkanı’yla beraber olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başladı.21’inci yüzyıl için, “kadınlar yüzyılı” denilebileceğini ifade eden Uzuner, “Dünyayı kadınlar kurtaracak” diye konuştu.İklim değişikliğinin gerçek olduğunu kabul etmenin, kimler için zor olduğunu sorgulamanın önemine değinen Buket Uzuner, iklim değişikliği nedeniyle “kimlerin kaybedeceğine” bakarak sorunlara yaklaşmanın; insanlığa başka açılar göstereceğinin altını çizdi.Uzuner, iklim değişikliği nedeniyle dünyada en büyük zararı kadınların gördüğünü belirtti.İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden de örnekler veren Uzuner, insanın dünyaya olan etkisinin en üst düzeye çıktığı ve geri dönülmesi mümkün olmayan tahribatların meydana geldiği içinde yaşadığımız Antroposen çağında nesli yok olan canlı türlerine dikkat çekti.İnsanla tabiat arasındaki aşkın nerede bittiğini aramanın öneminden de bahseden Uzuner, “Şu anda yaşadığımız şey insanla tabiat arasındaki aşkın bitmesidir. İnsan tabiata ihanet etmektedir” diye konuştu.Gecenin sonunda, Buket Uzuner, Mustafa Tozakı, Şirin Zaferyıldızı ve Ayşe Güler Akın’a katkıları nedeniyle teşekkür belgesi sunuldu.