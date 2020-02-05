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Akıncı, gazetecilere rüşvet iddialarına cevap verdi...

Cumhurbaşkanı Akıncı Nur Nadir’in iddialarına yanıt verdi. Akıncı, “hiçbir gazeteciye bizi desteklesin diye bir şey teklif etmedik. Bu en başta o gazeteciye hakarettir. Müsteşarım hanım efendiyi aradı kendisi bizi kastetmediğini söylemiş.” dedi.

Akıncı, gazetecilere rüşvet iddialarına cevap verdi...

Cumhurbaşkanı Akıncı Nur Nadir’in iddialarına yanıt verdi. Akıncı, “hiçbir gazeteciye bizi desteklesin diye bir şey teklif etmedik. Bu en başta o gazeteciye hakarettir. Müsteşarım hanım efendiyi aradı kendisi bizi kastetmediğini söylemiş.” dedi.

05 Şubat 2020 Çarşamba 21:21
Akıncı, gazetecilere rüşvet iddialarına cevap verdi...

Akıncı şöyle konuştu:

Kıbrıs Gazetesi’nin köşe yazarlarına örtülü ödenekten para verdiğim iddia edildi.

Hiçbir gazeteciye bizi desteklesin diye bişey teklif etmedik. Bu en başta o gazeteciye hakarettir.

Müsteşarım hanım efendiyi aradı. Bizi kastetmediğini söyledi.

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Bizi sevdiğini söyledi. Bizde kendilerini seviyoruz. İt ürür kervan yürür diyoruz…

Bütçede örtülü ödenekte bir maddelik bir paragraf var bu maddeyi ben yazmadım.

Bu maddede öngörülenlerden milim dışarı çıkılmamıştır .

Daha önce örtülü ile ilgili konuşmuştum.

Yalnız şu kadarını söyleyeyim benim mal varlığım ortada hayatımız ve yaşantımız ortada sizin gözlerinizin önünde bu 5. Maddeyi oraya ben koymadım.

Meclisimiz isterse bunu değiştirebilir hem saldırıyolar hem adım atmıyorlar.

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