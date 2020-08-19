banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1104
ALTIN
470.751
DOLAR
7.3318
STERLİN
9.7868
EURO
8.7462
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Sarayın derin sessizliği
Sarayın derin sessizliği
Ekonomi ve salgında dibe vurduk
Ekonomi ve salgında dibe vurduk
Pilli: Ben de utandım!
Pilli: Ben de utandım!
banner355
Flaş Haber
Uyuşturucu karakolda bulundu
Kapat

Akıncı: “Ekonomik çarkları döndürürken, sağlık tehlikeye atılmamalı”

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, dün gece Güzelyurt bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya geldi.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:48
Akıncı: “Ekonomik çarkları döndürürken, sağlık tehlikeye atılmamalı”
banner337
banner351

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, dün gece Güzelyurt bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre 1 Temmuz’dan itibaren başlayan açılımla birlikte ülkenin yeni vakalarla tanışmaya başladığını, yerel vakaların da çıktığını ve gelinen aşamada rakamların endişe verici duruma geldiğini belirten Akıncı, karantina uygulamasının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Gelişlerin sürdüğü, vaka sayının arttığı, yerel vakaların ortaya çıkmaya başladığı, tespit edilemeyenlerin de olduğundan hareketle, virüsle mücadele kapsamında önümüzdeki sürecin ilk döneme göre daha çetin geçeceğini belirten Akıncı, “Kimse yeniden kapanalım demiyor, ancak ekonomik çarkları döndürmeye çalışırken, sağlığı da tehlikeye atmayacak yolları bulmak zorundayız. Sağlık alanında uzmanların yol haritası doğrultusunda tedbirler artırılmalıdır” dedi.

“İÇ TURİZME DAHA FAZLA ÖNEM VERİLMELİ”

1 Temmuz’dan itibaren yurtdışından yaklaşık 5 bin 500 turist gelirken, 6 binden fazla yerli turistin konaklama yaptığını, rakamların yerli turizmi canlandırmanın daha akılcı olacağını gösterdiğini kaydeden Akıncı, içinden geçilmekte olan koşullar da dikkate alınarak, iç turizme daha fazla önem vermek gerektiğini vurguladı.

Güzelyurt bölgesinin ekonomik sorunların yoğun olarak yaşandığı ve işsizliğin en fazla hissedildiği bölgelerin başında geldiğini, pandemi ile birlikte sorunların daha da ağırlaştığını belirten Akıncı, özellikle narenciye, son yıllarda da nar olmak üzere, üretim açısından ciddi bir avantaja sahip olan Güzelyurt’a özel önem verilmesi gerektiğini kaydetti. 

Akıncı, üretimin desteklenmesinin yanı sıra esnafa bu zor dönemde yapılacak desteğin ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Akıncı, pandemi döneminde eko-agro turizme olan ilginin arttığı gerçeğinden hareketle Güzelyurt ve bölgesinde de bu alana yatırım yapılabileceğini kaydetti.

banner341
“KEŞKE SEÇİM GÜNDEMDEN KALKSAYDI”

Haziran ayı içerisinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Şefik ile yaptığı görüşme ve olumlu yaklaşımı sonrası Meclis’teki siyasi partilere seçim tarihinin erkene alınması yönünde yaptığı teklif kabul edilmiş olsaydı Ağustos ortasında seçimin yapılarak gündemden kalkacağını anımsatan Akıncı, bu önerinin hükümet ve ana muhalefet partileri tarafından kabul görmediğini hatırlattı.

Akıncı, vakalardaki artışla birlikte şimdi Ekim ayı için toplumun genelinin daha kaygılı olduğuna dikkat çekti ve temennisinin bu kaygıların gerçekleşmemesi yönünde olduğunu belirtti. 

“GERGİNLİK DEĞİL, VERİMLİ İŞ BİRLİĞİ ALANI”

Konuşmasında Doğu Akdeniz’de yaşanmakta olan gelişmelere de değinen Akıncı, doğal gaz yataklarını gerginlik değil, verimli bir iş birliği alanı olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Doğu Akdeniz’deki doğal gaz konusunda izlenebilecek üç yol olduğunu başından beri vurguladığını belirten Akıncı, bunları “uzlaşma sağlanıncaya kadar tüm tarafların faaliyetlerini askıya alması”, “Birlikte hareket edebilmenin koşullarının ortaklaşa yaratılması” bunların olmaması durumunda ise şimdi olduğu gibi “Herkesin kendi çalışmalarını ayrı ayrı yapması” olarak sıraladı.

Akıncı, tüm tarafların akıl yolunda iş birliği, diyalog ve uzlaşma zemininde buluşmalarının bölgedeki barış ve istikrar içinde gelişimini sürdürebilmesi için kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

TC-Libya anlaşması ile Yunanistan-Mısır anlaşmalarının içerdiği bölgelerde çakışma alanlarının ortaya çıktığını kaydeden Akıncı, “Kıbrıs sorunu çözülmediği sürece ne Doğu Akdeniz istikrara kavuşacak, ne de biz belirsizlikten kurtulacağız” dedi.

Akıncı, toplum olarak da uluslararası hukuk içinde yer alabilmemiz için belirsizliğin ortadan kalkması gerektiğini, bunun da ancak çözümle olacağını söyledi.

banner360
Son Güncelleme: 19.08.2020 15:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mağusa’nın Bazı Bölgelerinde Yarın 1 Saat Elektrik Kesintisi Olacak
Mağusa’nın Bazı Bölgelerinde Yarın 1 Saat Elektrik Kesintisi Olacak
5 Yasa Tasarısı Halkın Bilgisine Sunuldu
5 Yasa Tasarısı Halkın Bilgisine Sunuldu
Mdp’den Bir Heyet Kamusen’i Ziyaret Etti
Mdp’den Bir Heyet Kamusen’i Ziyaret Etti
Denktaş’tan adaylara çağrı: “Ya seçimleri erteleyelim ya da toplantı kurallarını belirleyelim”
Denktaş’tan adaylara çağrı: “Ya seçimleri erteleyelim ya da toplantı kurallarını belirleyelim”
Evinde Yaşamını Yitiren Bangoura’nın Ölüm Nedeninin Tespiti İçin Kan Ve Doku Örnekleri Alındı
Evinde Yaşamını Yitiren Bangoura’nın Ölüm Nedeninin Tespiti İçin Kan Ve Doku Örnekleri Alındı
DAÜ Rektörü Hocanın: “Yüz yüze eğitim yapmayı hedefliyoruz”
DAÜ Rektörü Hocanın: “Yüz yüze eğitim yapmayı hedefliyoruz”
Akçay’a “Rauf Raif Denktaş Parkı”
Akçay’a “Rauf Raif Denktaş Parkı”
Girne Belediyesi ile Girne Kaymakamlığı market ve kafelerde denetimler gerçekleştirdi
Girne Belediyesi ile Girne Kaymakamlığı market ve kafelerde denetimler gerçekleştirdi
Bakan Oğuz Sağlık Odaklı Jeokimyasal Ajanların Araştırılması Projesi Hakkında Bilgilendirildi
Bakan Oğuz Sağlık Odaklı Jeokimyasal Ajanların Araştırılması Projesi Hakkında Bilgilendirildi
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Özel Etnografya Müzesi’ni Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Özel Etnografya Müzesi’ni Ziyaret Etti

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim