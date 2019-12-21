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Akıncı: “Eczacılar Birliği’nin verilerine göre 1200 kişiye bir eczane düşüyor”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, dün akşam düzenlenen Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin 60. yıl etkinliğine katıldı.

Akıncı: “Eczacılar Birliği’nin verilerine göre 1200 kişiye bir eczane düşüyor”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, dün akşam düzenlenen Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin 60. yıl etkinliğine katıldı.

21 Aralık 2019 Cumartesi 09:48
Akıncı: “Eczacılar Birliği’nin verilerine göre 1200 kişiye bir eczane düşüyor”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin verilerine göre, ülkede 292 eczane olduğunu ve bin 200 kişiye bir eczane düştüğünü belirterek, “Bu alanı gelişi güzel bırakırsak şu andaki eczacılarımız da, geleceğin eczacısı öğrenciler de ileride ciddi sıkıntılar yaşayacak” dedi. 
Her alanda olduğu gibi eczacılık alanında da eğitimden, eczane sayısına kadar gerçek verilere dayalı bir planlamaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, ortak akılla ortak bir paydada buluşmanın yollarının bulunması gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, dün akşam düzenlenen Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin 60. yıl etkinliğine katıldı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı; Lefkoşa’da Hidden Garden’de yer alan etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz’ün konuşmasında umut verdiğini ve Birliğin Yönetim Kurulu Üyelerinin yaş ortalamasının 28 olduğunu söylediğini belirterek, “Ben 28 yaşında Lefkoşa Belediye Başkanı oldum, bunu unutmayın, o nedenle sizden daha çok şeyler bekliyoruz. Sizde öyle bir cevher gördüm ki, bu topluma daha çok hizmetler vereceksiniz, buna inanıyorum” dedi.

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Eczacıları kutlayarak başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin verilerine göre, ülkede 292 eczane olduğunu ve bin 200 kişiye bir eczane düştüğünü belirterek, şöyle konuştu:
“Ülkemizde sadece eczane sayısında değil, daha birçok alanda enflasyon var. Her alanda olduğu gibi eczacılık alanında da eğitimden, eczane sayısına kadar gerçek verilere dayalı bir planlamaya ihtiyaç var. Bu konuları gelişi güzel bırakırsak şu andaki eczacılarımız da, yeni gelen eczacılarımız da ciddi sıkıntılar yaşayacak. O nedenle ortak akılla ortak bir paydada buluşmanın yollarını bulmamız lazım.”
Cumhurbaşkanı Akıncı, eczacıların yeni yılını da kutladı.
 

Son Güncelleme: 21.12.2019 14:17
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin 60. YılıKktc Eczane SayısıMustafa Akıncı
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