Akıncı: “Ciddi ve güvenilir bir nüfus sayımı yapılmalı”

AKINCI: “CİDDİ VE GÜVENİLİR BİR NÜFUS SAYIMI YAPILMALI”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ciddi ve güvenilir bir nüfus sayımı ve çağdaş bir Vatandaşlık Yasası yapılması gerektiğini vurguladı.

Nüfus konusunun hayati bir konu olduğunu dile getiren Akıncı, “Bu konu toplumumuz açısından çok önemlidir. Bu konunun polemik konusu yapılmasını hiç arzu etmem” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında nüfus konusunda değerlendirmede bulundu.

“NÜFUSUN POLEMİK KONUSU YAPILMASINI ARZU ETMEM”

Nüfus konusunun en hayati konuların başında geldiğini söyleyen Akıncı, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bulunduğu ortamda söz alan hekim örgütleri başkanlarının nüfus konusuna değinerek, ‘nüfusu belli olmayan bir ülkenin sağlıklı sağlık politikalarının olamayacağını’ ifade ettiklerini anımsattı.

Akıncı aynı etkinlikte bu konudaki düşünecelerini paylaştığını dile getirerek, “Bu konu toplumumuz açısından çok önemlidir. Bu konunun polemik konusu yapılması hiç arzu etmediğim bir konudur. Benim ağzımdan çıkanlar herhangi bir hükümeti veya bakanlığı hedef yapmak için söylenmiş sözler değildir. Bu konuda toplumun hassasiyetini gelmiş geçmiş hükümetlerle yaptığım toplantılarda ve ilgili bakanlıklarla yaptığım görüşmelerde yaptığım gibi toplumla paylaşmanın bir gereklilik olduğu kanaatindeyim” dedi.

Bu konudaki bilinmezliğin aşılması adına söylemek istediklerinin olduğunu kaydeden Akıncı, 2015-16 yıllarında nufüs ve vatandaşlar konusunun müzakerelerde yer alan başıklardan biri olduğunu, o dönemde İçişler Bakanlığı’nın verdiği verileri müzakere masasında paylaştıklarını belirtti.

Akıncı rakamlarla ilgili şunları söyledi:

“KKTC kimliği taşıyan, yani yurttaşlarımızın sayısı, köken farkı gözetmeksizin, yurt içi, yurt dışı farkı gözetmeksizin 220 bin idi. Bunun 190 bini yurt içinde, 30 bininin yurt dışında olduğu bize iletilmiş idi. Bu üç, üç buçuk yıl önceki bir rakam. Bugünlerde rakamların ne olduğuna baktığımızda yine aynı Bakanlık, İçişleri Bakanlığı, Bakanın kim olduğundan bağımsız olarak söylüyorum, şimdi İçişleri Bakanlığı 350 bin diyor. Dün Meclis’te 252 bin dendi. Ama dikkatinizi çekerim sadece yurt içindekilerin rakamıdır 252 bin. 350 bin rakamı toplamı için yani tüm KKTC kimliği taşıyanların rakamı olarak verildi”

“130 BİN FARK NASIL OLUŞTU?”

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu rakam doğruysa 100 bin civarında yurt dışında yaşayan KKTC yurttaşı var. Üç yıl önce 30 bin olan bu rakam, şimdi gerçekten 100 bine mi ulaştı? 220 bin olan rakam şimdi 350 bin olduysa 130 bin fark nasıl oluştu?” diye sordu.

Son hükümetlerin 130 bin vatandaş yapmadığının söylendiğini, verilerin de bunu gösterdiğini dile getiren Akıncı, “Benim iddiam 130 bin vatandaş yapıldı iddiası değildir. Ancak hangisi doğrudur? Benim sorguladığım budur” dedi.

Yurt içindeki izinli bulunan kişilerin, yani yurttaş olmayanların ilavesiyle bu rakamın 274 bin olduğunun söylendiğine işaret eden Akıncı, Maliye Bakanı’nın ise 800 bin rakamından bahsettiğini, iki rakam arasında da 400 binden fazla fark olduğunu belirtti.

Akıncı, “Yani 400 binden fazla izinsiz yaşayan mı var burada? Toplumumuz bütün bu olan bitenden rahatsızdır. Ben toplumun hislerine tercüman olduğumu hissetmekteyim. Bu yapılanın popülizmle ilişkisi yoktur. Yapılan sadece toplumun duygularına tercümanlıktır. Toplumumuz bu gidişten rahatsızdır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, geçtiğimiz gün bir cinayet işlendiğini, bir kişinin sokak ortasında katledildiğini, bir kısım zanlının hala arandığını hatırlatarak, bunların üçüncü ülke vatandaşı olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Hizmet sektöründe üçüncü ülkelerden gelmiş insanların hizmet verdiğine değinen Akıncı, “Bu söylediğimi ırkçılık olarak algılamayın. Öyle değil ama bu nüfusun sayısı, yapısı nedir? Kim nerede, ne yapıyor, bu toplumun bilmeye hakkı vardır. Benim üzerinde durduğum budur” diye konuştu.

“NÜFUS SAYIMINI MUTLAKA YAPMALIYIZ”

Yapılması gerekenin belli olduğunu bunun da konsensus, toplumsal beraberlik içinde yapılması gerektiğini, çıkış yolunun da birlikte bulunmasına ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Akıncı, “Bir yıl önce bütçede vardı. Ekonomik kriz nedeniyle yapamadığımız nüfus sayımını mutlaka yapmalıyız. Ciddi güvenilir bir nüfus sayımı...” dedi.

Çağdaş bir Vatandaşlık Yasasının da yapılması gerektiğine işaret eden Akıncı, “Toplumların, devletlerin kendi iradesindedir kimi nasıl vatandaş yapacakları. Yıllarını buraya vermiş, burayı vatan bilmiş insanları vatandaş yapmayalım demiyorum. Böyle bir çağrım yok. Ama bir ülkenin vatandaşlığı bu kadar kolay olmamalı. Her toplum her ülke kendini gözetir. Değerlendirmeleri yapar ona göre nüfus ve vatandaşlık politikası belirler” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bir ülkedeki nüfus sayısından çok o nüfusa yaşatılan hayatın kalitesinin önemli olduğunu söyleyerek, sağlık, eğitim, trafik gibi alanlarda verilen hizmetin kalitesinin önemli olduğunu belirtti.

Akıncı, “Çoğalalım da nasıl isterse çoğalalım bunun sonucu kaostur. Ben ülkemde kaos görmek istemem. Cumhurbaşkanı olduğum ülkenin sağlıklı, kaliteli eğitimi, sağlığı olsun, trafiği düzenli çalışsın. Bu topraklarda da yeteri kadar insan yaşasın. Yaşayanların karnı doysun, iyi, mutlu, huzurlu bir hayat sürsünler. İstediğim budur. Bu ortak hedef olmalıdır. Bunun için de yapılması gerekenler bellidir” dedi.

Yaptığı çağrının doğru algılanması temennisinde bulunan Akıncı, “Bu çağrı umarım doğru algılanır bir polemik unsuru olmaktan öte bir toplumsal sorun olarak değerlendirilir ve çıkış yollarını hep birlikte buluruz” diye konuştu.