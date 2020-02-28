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Akıncı: “Bütün bu acılar bizler için birer ders niteliğinde”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hastanedeki yangınla ilgili, böylesi felaketlerin bir daha yaşanmaması için çok daha tedbirli, ihtiyatlı olunması gerektiğine işaret ederek, “bütün bu acılar bizler için birer ders niteliğindedir” dedi.

Akıncı: “Bütün bu acılar bizler için birer ders niteliğinde”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hastanedeki yangınla ilgili, böylesi felaketlerin bir daha yaşanmaması için çok daha tedbirli, ihtiyatlı olunması gerektiğine işaret ederek, “bütün bu acılar bizler için birer ders niteliğindedir” dedi.

28 Şubat 2020 Cuma 08:37
Akıncı: “Bütün bu acılar bizler için birer ders niteliğinde”
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yangın çıkan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ve  hastane yetkililerinden bilgi alan Cumhurbaşkanı Akıncı, daha sonra basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün güne acı haberle başlandığını söyleyerek, dün gece yarısına doğru İdlib’ten gelen acı haberle sarsıldıklarını, gece 9 olan şehit sayısının 33’e yükseldiğini öğrenmekten derin bir acı duyduklarını söyledi.

Bu vesile ile gencecik Türk askerlerine Allahtan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “hem şahsım, hem Kıbrıs Türk halkı olarak bu acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz” dedi.

Bu acı haberin ardından güne uyandıklarında, bir de hastanedeki yangın olayını öğrendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, gerek doktorlardan, gerek Sağlık Bakanı Pilli’den durum ile ilgili ayrıntılı rapor aldığını, yangının çıkış yerinin bilindiğini, ancak nedeninin tam olarak söylenebilecek durumda olmadığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, herhangi bir can kaybı ve yaralamanın olmamasının sevindirici olduğunu ifade ederek, hastaların süratle diğer hastanelere sevk edildiği bilgisini verdi.

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Askerin, doktorların, sivil savunmanın, itfaiyenin, tüm çalışanların el birliği ve gayreti ile bu yangının söndürüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, herkese ve bütün hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Böylesi felaketlerin bir daha yaşanmaması için çok daha tedbirli, ihtiyatlı olunması gerektiğini söyleyen Akıncı, “bütün bu acılar bizler için birer ders niteliğindedir” dedi.

Bütün bunlara ek dünyayı saran koronavirüsü tehlikesi ile de karşı karşıya olunduğunu da vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, gerek KKTC, gerek Güney Kıbrıs’ta şu ana kadar kanıtlanmış koronavirüs vakasının bulunmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

“BUGÜNLERDE GEREK BİZ, GEREK İNSANLIK BİR SINAVDAN GEÇİYORUZ”

“Dünyayı saran tehlike dolayısıyla, bugünlerde gerek biz, gerek insanlık bir sınavdan geçiyoruz, bütün bu sınavları, gerek kendi içimizde, gerekse uluslararası anlamda dayanışma ve işbirliğinde aşabileceğimize inanıyorum” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, kendi içimizdeki olaylardan derseler çıkarmak, hem de dünyada meydana gelen olaylarda uluslararası çapta dersler çıkararak, daha güzel bir gelecek kurulması temennisinde bulundu.

Akıncı, “herkese geçmiş olsun” dedi.

Son Güncelleme: 28.02.2020 12:19
Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıBurhan Nalbantoğlu Yangın
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