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Akıncı Büke ikilisi neden gizliyor !

Akıncı Büke ikilisi neden gizliyor !

07 Mart 2019 Perşembe 22:14
Akıncı Büke ikilisi neden gizliyor !

Akıncı Büke ikilisi neden gizliyor !

Gazetemiz KIBRIS MANŞET'in yaklaşık 51 gündür ısrarla sorduğu sorulara Cumhurbaşkanı Mustafa AKINCI ve YÖDAK Başkanı Akile Büke ısrarla cevap vermiyor.

Akile Büke'nin 2017 yılında 188 gün ve 2018 yılında 188 gün olmak üzere 2 yılda 376 gün mazaretsiz olarak yurtdışında bulunduğu iddialarına halen daha cevap verilmedi.

Gazetemizin KKTC Kamuoyu adına Akile Bükeyle ilgili iddialarla alakalı sorduğu sorulara tam 51 gündür cevap vermeyen Akile Büke, yayınlarımızdan rahatsız olduğu cihetiyle Genel Yayın Yönetmenimizi dava etti.

KKTC Kamuoyu Akile Büke ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bu iddialar karşısındaki sessizliğin sebebini merak ediyor.

Yıllarca "ha bu Dikilitaş ha bu Denktaş" diye eleştiri yapanların bugünkü suskunluğu anlaşılır olmaktan çıkmıştır.

Akıncı'nın, Akile Büke konusundaki sessizliğini ne zaman bozacağı ve bu sessizliğinin sebebi kamuoyu tarafından merak ediliyor.

Bir kez daha Akile Büke'ye muhaceret kayıtlarını açıklaması, Mustafa Akıncı'ya da konuyla ilgili açıklama yapması için bir kez daha KKTC Kamuoyu adına çağrıda bulunuyoruz.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Mustafa AkıncıYÖDAK Başkanı Akile BükeYÖDAK BaşkanıAkile Büke
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