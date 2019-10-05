Akıncı: “Bu topraklarda varolabilmenin en önemli unsuru üretimdir”

Güneşköy Nar Panayırı’nın açılışında konuşan Akıncı, panayırın düzenlemesinde emek verenleri kutladı.

Nar üretimine değinen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, aldığı bilgilere göre bu yıl da geçen yılki gibi bu yıl da rekoltenin 800 bin ton kadar olduğunu, bunun 150-300 ton kadarının ihraç edilmekte olduğunu, geriye kalanın iç piyasada tüketildiğini belirtti.

Bölgenin sulak bir bölge olduğunu, yağmurlarla ürünün bu yıl daha da güzelleştiğini ifade eden Akıncı, Güneşyköy Muhtarı Akay Darbaz’ın konuşmasında “150-200 dönüm nar bahçelerinin söküldü” sözüne atıf yaparak, genç ağaçların olduğu bahçelerde eğer söküme başlandıysa “Nerede yanlış yapıyoruz?” diye durup bir daha düşünmek gerektiğini söyledi.

“ÜRETİM VE ÜRETİCİNİN SORUNLARINA EĞİLMEK ESAS”

Cumhurbaşkanlığı basın bürosunun açıklamasına göre Akıncı, “Üreticinin girdi maliyetlerini nasıl düşürebiliriz, ihracatı daha iyi nasıl teşvik edebiliriz, gelen turistlerin hem narı ve nar suyunu hem narenciyeyi nasıl daha fazla tüketmelerini sağlayabiliriz, bütün bunları değerlendirmemiz lâzım” dedi.

Hizmet, hafif sanayi ve tüm alanlarda üretimin esas olduğunu belirten Akıncı, şöyle konuştu:

“Üretim her şey demektir. Bir topraklarda var olabilmenin en önemli unsuru üretim yapabilmektir… Ama bunu yaparken o üretimi yapan üreticinin sorunlarına eğilmek de esastır. Üreticinin girdi maliyetlerini aşağı çekmek de esastır, yapılabilecek teşvikleri sağlamak da, gerekli eğitimleri vermek de esastır. Dolayısıyla bütün bu yönlerini ele aldığımızda ve bu konuda herkes üzerine düşeni yaptığında daha iyiye, daha güzele gitmemek için hiç bir sebep yoktur.”

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı ile üreticilerin stantlarını gezerek, alışveriş yaptı.