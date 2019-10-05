banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103464
ALTIN
275.377
DOLAR
5.6906
STERLİN
7.0260
EURO
6.2504
Gazimağusa’da kundaklama: 3 tutuklu!
GAZİMAĞUSA’DA KUNDAKLAMA
Cep tefonu hırsızlığı
CEP TEFONU HIRSIZLIĞI
Paşaköy’de uyuşturucu
PAŞAKÖY’DE UYUŞTURUCU
Ani ölüm: 37 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM

Akıncı: “Bu topraklarda varolabilmenin en önemli unsuru üretimdir”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tüm alanlarda üretimin ve üreticinin sorunlarına eğilmenin esas olduğunu belirterek, “Üretim her şey demektir. Bir topraklarda var olabilmenin en önemli unsuru üretim yapabilmektir” dedi.

Akıncı: “Bu topraklarda varolabilmenin en önemli unsuru üretimdir”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tüm alanlarda üretimin ve üreticinin sorunlarına eğilmenin esas olduğunu belirterek, “Üretim her şey demektir. Bir topraklarda var olabilmenin en önemli unsuru üretim yapabilmektir” dedi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 12:39
Akıncı: “Bu topraklarda varolabilmenin en önemli unsuru üretimdir”

Güneşköy Nar Panayırı’nın açılışında konuşan Akıncı, panayırın düzenlemesinde emek verenleri kutladı.

Nar üretimine değinen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, aldığı bilgilere göre bu yıl da geçen yılki gibi bu yıl da rekoltenin 800 bin ton kadar olduğunu, bunun 150-300 ton kadarının ihraç edilmekte olduğunu, geriye kalanın iç piyasada tüketildiğini belirtti.

Bölgenin sulak bir bölge olduğunu, yağmurlarla ürünün bu yıl daha da güzelleştiğini ifade eden Akıncı, Güneşyköy Muhtarı Akay Darbaz’ın konuşmasında “150-200 dönüm nar bahçelerinin söküldü” sözüne atıf yaparak, genç ağaçların olduğu bahçelerde eğer söküme başlandıysa “Nerede yanlış yapıyoruz?” diye durup bir daha düşünmek gerektiğini söyledi.

“ÜRETİM VE ÜRETİCİNİN SORUNLARINA EĞİLMEK ESAS”

banner317
Cumhurbaşkanlığı basın bürosunun açıklamasına göre Akıncı, “Üreticinin girdi maliyetlerini nasıl düşürebiliriz, ihracatı daha iyi nasıl teşvik edebiliriz, gelen turistlerin hem narı ve nar suyunu hem narenciyeyi nasıl daha fazla tüketmelerini sağlayabiliriz, bütün bunları değerlendirmemiz lâzım” dedi.

Hizmet, hafif sanayi ve tüm alanlarda üretimin esas olduğunu belirten Akıncı, şöyle konuştu:

“Üretim her şey demektir. Bir topraklarda var olabilmenin en önemli unsuru üretim yapabilmektir… Ama bunu yaparken o üretimi yapan üreticinin sorunlarına eğilmek de esastır. Üreticinin girdi maliyetlerini aşağı çekmek de esastır, yapılabilecek teşvikleri sağlamak da, gerekli eğitimleri vermek de esastır. Dolayısıyla bütün bu yönlerini ele aldığımızda ve bu konuda herkes üzerine düşeni yaptığında daha iyiye, daha güzele gitmemek için hiç bir sebep yoktur.”

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı ile üreticilerin stantlarını gezerek, alışveriş yaptı.

Son Güncelleme: 05.10.2019 15:59
Anahtar Kelimeler:
Güneşköy Nar Panayırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akpınar: “Girne Belediyemizin akıl almaz kararını kınıyorum”
Akpınar: “Girne Belediyemizin akıl almaz kararını kınıyorum”
Çavuşoğlu: “Öğretmenlerimizin yanındayız”
Çavuşoğlu: “Öğretmenlerimizin yanındayız”
18. Zeytin Festivali başladı
18. Zeytin Festivali başladı
Akıncı'ya tepki yağdı...
Akıncı'ya tepki yağdı...
Büyükkonuk 22. Eko-Gün yarın yapılıyor
Büyükkonuk 22. Eko-Gün yarın yapılıyor
Cumhurbaşkanı Akıncı, Zeytin Festivali’nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Zeytin Festivali’nin açılışına katıldı
BASIN-SEN, TGS Olağan Genel Kurulu’na katıldı
BASIN-SEN, TGS Olağan Genel Kurulu’na katıldı
İkamet izinsiz ve kaçak olarak çalıştırılımışlar...
İkamet izinsiz ve kaçak olarak çalıştırılımışlar...
2015 yılından beri kaçaklar...
2015 yılından beri kaçaklar...
Rus uyruklu zanlı İgor Yusin mahkemeye çıkarıldı
Rus uyruklu zanlı İgor Yusin mahkemeye çıkarıldı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim