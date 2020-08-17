Akıncı: “Bu seçimde halkımız kendi kaderini oylayacak”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, önemli bir seçim dönemi yaşanmakta olduğunu belirterek, “Bu seçimde halkımız kendi kaderini oylayacak” dedi.

Ekim ayındaki seçimin sadece sandıkta oy vermekten ibaret bir seçim olmayacağını ifade eden Akıncı, halkın takdiri ile göreve devam edeceği inancını belirterek, “Başta yerel yöneticiler ve muhtarlar olmak üzere, sivil toplum örgütleri ve genel anlamda halka birlikte yakın diyalog ve iletişim içerisinde el birliğiyle yürüteceğimiz yeni bir dönem bizi bekliyor” dedi.

Seçim Bürosu'ndan verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Lefke bölgesi muhtarları ve Yeşilırmaklı yurttaşlarla bir araya geldi.

Akıncı, Lefke ve Yeşilırmak ziyaretlerinde, yurttaşların ülke gündemi ve bölgedeki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Lefke bölge muhtarları, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bölgenin sorunlarını iletti.



Muhtarlar, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya görev süresi boyunca öncelikli olarak Kıbrıs sorununun çözümü için yürütülen yoğun çalışmalar başta olmak üzere, muhtarlarla çeşitli konularda diyaloğa verdiği önem için teşekkür etti.Kamu yönetiminin ilk basamağını muhtarların oluşturduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, verdikleri hizmetin önemine vurgu yaparak, muhtarların hizmet imkanlarının iyileştirilmesinin halkın memnuniyetini artıracağına işaret etti.YEŞİLIRMAK ZİYARETİCumhurbaşkanı Akıncı, Lefke ziyaretinin ardından Yeşilırmaklı vatandaşlar ve üreticilerle bir araya geldi.Akıncı’nın Yeşilırmak ziyaretinde üreticiler, özellikle kolokas üretiminin pazarlamasında karşılaştıkları sorunları aktardılar.Yeşilırmaklı üreticiler, çok geniş bir tarımsal üretim potansiyeli olan bölgede yaşanan sorunlar nedeniyle hükümetin üreticinin sorunlarının çözümüne öncelik vermesi gerektiğini vurguladılar.