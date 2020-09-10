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Akıncı: "Bilim insanlarının sesine kulak verilmeli"

Cumhurbaşkanı’nın çağrısıyla saat 10.00’da gerçekleşen toplantıda, salgınla mücadele kapsamında nelerin yapılması gerektiği ele alındı.

10 Eylül 2020 Perşembe 15:02
Akıncı: "Bilim insanlarının sesine kulak verilmeli"
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, COVİD 19 vakalarının tırmanışa geçmesi ve yerel vakaların artması üzerine Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulu üyeleri ve sağlık örgütlerinin başkan ve temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı’nın çağrısıyla saat 10.00’da gerçekleşen toplantıda, salgınla mücadele kapsamında nelerin yapılması gerektiği ele alındı.

AKINCI: BİLİM İNSANLARININ SESİNE KULAK VERİLMELİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, toplantının açılışında yaptığı konuşmada böylesi dönemlerde bilim insanlarının ve sağlık örgütlerinin sesine kulak vermenin esas olması gerektiğini vurguladı. Kendisinin de Cumhurbaşkanı olarak son yaşanan gelişmeler üzerine sağlık örgütü temsilcileri ile bir kez daha bir araya gelme ihtiyacı duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, bu toplantıda ortaya konulacak görüşlerden yararlanacağını ifade etti.

ÖRGÜT TEMSİLCİLERİ

Toplantıda görüşlerini açıklayan örgüt temsilcileri, öncelikle karar vericilerin kendileri ile daha iyi bir işbirliği içinde çalışmasının önemini vurgulayarak, salgınla mücadelede organizasyon sorunu yaşanmakta olduğuna dikkat çektiler. Sağlık örgütü temsilcileri, sürecin bundan sonra daha sağlıklı yürütülebilmesi için bilimsel veriler ışığında öngörülü davranmaya ve organizasyon kapasitesini geliştirmeye ihtiyaç duyulduğunu dile getirdiler. Sağlık örgütü temsilcileri, özellikle yurt dışından ülkemize giriş yapması beklenen üniversite öğrencilerinin gelişinin çok iyi planlanması gerektiğini vurguladılar.

Toplantıda test sayısının özellikle risk gruplarına yoğunlaşacak şekilde artırılması, pandemi hastanesi başta olmak üzere altyapı eksikliklerinin giderilmesi, tüm bölgelerde sürekli hizmet verecek ateş polikliniklerinin ivedilikle hizmete sokulması, iyileşen hastalardan plazma temin edilerek kan bankasında stoklanması, özellikle temaslı takibini sağlayacak teknolojilerden yararlanmak gerektiği ifade edildi.

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Sağlık personeli sayısındaki yetersizliğe işaret eden sağlık örgütü temsilcileri, önümüzdeki dönemde bu konuda yapılabilecekler konusunda bazı öneriler getirdiler. Toplantıda hijyene önem verilerek sosyal mesafe kurallarına uyulmasının ve maske kullanılmasının büyük önem taşıdığı, bu nedenle bilinçlendirme ve denetim çalışmalarının yoğunlaştırılması gerektiği ifade edildi.

AKINCI: BADİREDEN ÇIKIŞ YOLUNUN EL BİRLİĞİYLE BULUNACAĞINA İNANIYORUM

Sağlık örtülerinin temsilcilerinin görüşlerini dinleyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, salgına karşı mücadeleyi sahada sürdüren uzmanların görüşlerin son derece önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nın daha önce olduğu gibi şimdi de halk sağlığının korunmasına yönelik her türlü çalışmaya katkı yapmaya hazır olduğunu belirterek örgütler ve yetkili birimlerle diyalog içinde olmaya devam edileceğini ifade etti.

Toplantıda dile getirilen görüşlerden COVİD 19 pandemisine karşı yürütülecek mücadelenin bir önceki dönemden daha zor olacağının anlaşıldığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Uzmanların değerlendirmelerinden mücadelenin tüm zorluklarına karşın yine de yapılabilecek çok şey olduğunu anlıyoruz. Bu badireden çıkış yolunun el birliği ve dayanışma içinde bulunacağına inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulu üyelerinin yanı sıra Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Bolat, Veteriner hekimler Mustafa Erk ve Hüda Hüdaoğlu ile Tıp-İş Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Emre Vudalı yer aldı.

Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulu üyeleri sağlık eski bakanlarından Dr. Gülsen Bozkurt, Dt. Eşref Vaiz, Dr. Mustafa Arabacıoğlu, Dt. Filiz Besim, eski başhekimlerden Dr. Bülent Dizdarlı ve Dr. Erksan Berksel’in yanı sıra İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan da yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıCovid19
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