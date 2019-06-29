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Akıncı: “Belirsizliğin olmadığı, barış, huzur, eşitlik ve güvenlik içinde yaşanabilecek çözüm için uğraşmaya devam edeceğim”

Akıncı: “Belirsizliğin olmadığı, barış, huzur, eşitlik ve güvenlik içinde yaşanabilecek çözüm için uğraşmaya devam edeceğim”

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:19
Akıncı: “Belirsizliğin olmadığı, barış, huzur, eşitlik ve güvenlik içinde yaşanabilecek çözüm için uğraşmaya devam edeceğim”

CUMHURBAŞKANI MUSTAFA AKINCI İSKELE FESTİVALİ’NDE KONUŞTU

 “İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUMLAR ASLA BİZİM MORALİMİZİ BOZMASIN”

“SİYASİ EŞİTLİK, GÜVENLİK VE KIBRIS TÜRK HALKININ ÖZGÜR BİR TOPLUM OLARAK YAŞAYABİLMESİ, ÇÖZÜMÜN EN TEMEL UNSURLARIDIR… BUNLAR DIŞINDA BULUNABİLECEK ÇÖZÜM, ÇÖZÜM OLARAK NİTELENDİRİLEMEZ”

“ÇÖZÜM OLMADI DİYE HAYAT DURMADI… DEVİNİM SÜRÜYOR”

“EKSİKLİKLERİMİZ, YANLIŞLIK VE KIRGINLIKLARIMIZ OLABİLİR AMA HEPSİNİN ÖTESİNDE BİR ŞEY VARDIR Kİ O BİZİ BİRLEŞTİRMEKTEDİR; O DA KIBRIS TÜRK HALKININ MUTLU GELECEĞİDİR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ta belirsizliğin olmadığı, barış, huzur, eşitlik ve güvenlik içinde yaşanabilecek bir siyasal çözümden yana olduğunu kaydederek, “Bunun için çok uğraş verdim. Bu uğraşımı görevimin sonuna kadar bıkmadan ve usanmadan sürdüreceğim.  İçinde bulunduğumuz durumlar asla bizim moralimizi bozmasın” dedi.

Siyasi eşitliğin, güvenliğin ve Kıbrıs Türk halkının özgür bir toplum olarak yaşayabilmesinin çözümün en temel unsurları olduğunu belirten Akıncı, bunlar dışında bulunabilecek bir çözümün asla çözüm olarak nitelendirilemeyeceğini kaydetti.

Çözüm olmadı diye hayatın durmadığını kaydeden Akıncı, “Hiçbir şey statik değil. Bu devinimde eksikliklerimiz, yanlışlık ve kırgınlıklarımız olabilir ama hepsinin ötesinde bir şey vardır ki o bizi birleştirmektedir o da Kıbrıs Türk halkının mutlu geleceğidir” şeklinde konuştu.

“İSKELE SINIRLARI AŞTI”

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Akıncı, dün akşam açılışına katıldığı İskele Festivali’nde konuştu. Festivalin açılışına, eşi Meral Akıncı’yla birlikte katılan Akıncı, İskele’nin festivalleriyle sınırları aşan bir belde haline geldiğini belirtti

Geleneksel İskele Festivali’nin yarım asrı aşan geçmişiyle her geçen gün daha iyi ve güzele gittiğini, bunda belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları, muhtar, aza ve bölge halkının büyük katkıları olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, festivale katkı koyan herkesi can-ı gönülden tebrik etti.

“SINIRLARI AŞAN TANINMIŞLIKLARIMIZ VARDIR”

“KKTC resmen tanınmasa da ve görünür gelecekte bu çok zor bir iş olsa da; sınırları aşan tanınmışlıkları vardır…” diye konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, uluslararası katılımlarla düzenlenen çeşitli festivallerin ve ülke üniversitelerinin diplomalarının uluslararası geçerliliğinin sınırları aşabildiğinin altını çizdi.

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkanlığı görevinde bulunduğu dönemlerde yabancı folklor ekiplerinin ülkeye gelemediğini anımsatan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün artık yabancı folklor ekiplerinin ülkede sahne alabildiğine dikkat çekti.

“KKTC’Yİ BELKİ RESMEN TANIMIYORLAR AMA SANATINI TANIYORLAR… TANIMAK DURUMUNDA KALIYORLAR”

Son 3 yıldır sahne alan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın da sınırları aşan bir fenomen haline geldiğini belirten Cumhurbaşkanı, uluslararası çapta orkestra şefleri ve virtüözlerin gelip Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte konserler verdiğine dikkat çekti.

Akıncı, “KKTC’yi belki resmen tanımıyorlar ama sanatını tanıyorlar… Tanımak durumunda kalıyorlar” dedi.

Ülke üniversitelerinin çok uluslu ve çok kültürlü yapısına da değinen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, üniversitelerde de sınırları aşan bir başarı söz konusu olduğuna vurgu yaparak dünyanın geri kalan ülkeleriyle bir eğitim köprüsü kurulabildiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, üniversitelerdeki öğrenci sayısıyla birlikte eğitim kalitesine de büyük önem verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“SİYASİ EŞİTLİK, GÜVENLİK, ÖZGÜRLÜK; ÇÖZÜMÜN TEMEL TAŞLARIDIR”

Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“Değerli kardeşlerim, içerisinde bulunduğumuz durumlar asla bizim moralimizi bozmasın. Ben, Kıbrıs’ta belirsizlikten kurtulacağımız, barış ve huzur içerisinde yaşayabileceğimiz, eşitlik ve güvenlik içerisinde olabileceğimiz bir siyasal çözümden yanayım. Bunun için de çok uğraş verdim… Görevimin sonuna kadar da bu uğraşlarımı bıkmadan ve usanmadan sürdüreceğim”.

Siyasi eşitlik, güvenlik ve Kıbrıs Türk halkının özgür bir toplum olarak yaşayabilmesinin çözümün en temel unsurları olduğunu belirten Akıncı, bunlar dışında bulunabilecek bir çözümün asla çözüm olarak nitelendirilemeyeceğini kaydetti.

Akıncı, şunları da ekledi:

“Çözüm olmadı diye hayat da durmuyor. Hiçbir şey statik değildir. Bu devinim içerisinde eksikliklerimiz, yanlışlık ve kırgınlıklarımız olabilir ama hepsinin ötesinde bir şey vardır ki o bizi birleştirmektedir; o da Kıbrıs Türk halkının mutlu geleceğidir”

Akıncı, halkın mutlu ve huzurlu geleceği için el birliğiyle çalışarak, birlik ve bütünlük içerisinde yol alınması gerekliliğinin herkesin önemli görev ve sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

Hangi makamda olunursa olunsun Kıbrıs Türk halkının toplumsal gelişimi için güç birliği yapılması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 51. Geleneksel İskele Festivali gibi festivallerin belde halkları için birer dayanışma vesilesi olduğunu söyleyerek toplumun geleceğe umutla bakması gerektiğinin altını çizdi.

Son Güncelleme: 29.06.2019 13:46
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