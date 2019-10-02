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Akıncı: “Beklediğimiz Genel Sekreter’in kararlı ve istekli biçimde inisiyatif almasıydı”

Cumhurbaşkanı Akıncı, New York’taki temaslarını tamamlayarak bugün yurda döndü.

Akıncı: “Beklediğimiz Genel Sekreter’in kararlı ve istekli biçimde inisiyatif almasıydı”

Cumhurbaşkanı Akıncı, New York’taki temaslarını tamamlayarak bugün yurda döndü.

02 Ekim 2019 Çarşamba 14:20
Akıncı: “Beklediğimiz Genel Sekreter’in kararlı ve istekli biçimde inisiyatif almasıydı”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “New York’ta çıkması beklenen çıktı. Beklediğimiz BM Genel Sekreteri’nin kararlı ve istekli bir şekilde inisiyatif almasıydı” dedi.
Rum liderin bir algı yaratma çabası içinde olduğunu, artık bundan vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Akıncı, “9 Ağustos’ta bir uzlaşma metni ortaya çıkmadı; dolayısıyla ondan geri adım atmak söz konusu değil” diye konuştu.
BM Genel Sekreteri Guterres’in inisiyatifini başlamadan bitirmek isteyenler olduğunu vurgulayan Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in onlardan biri olmaması ve samimi bir şekilde müzakere etmesi gerektiğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Akıncı, New York’taki temaslarını tamamlayarak bugün yurda döndü.
Akıncı, Ercan’da basına yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri ile gerçekleştirdiği görüşme ve diğer temaslar hakkında bilgi verdi.

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BM Genel Sekreteri Guterres’i Kıbrıs konusunda inisiyatif almada çok istekli ve kararlı gördüğünü belirten Akıncı, “New York’ta çıkması beklenen çıktı... Beklediğimiz Guterres’in kararlı ve istekli bir şekilde inisiyatif almasıydı” dedi.
Anastasiadis’in bugünkü açıklamasına değinen Akıncı, 9 Ağustos’ta referans kavramlarında uzlaşıya varıldığını ve Türk tarafının geri adım attığı iddialarının doğru olmadığını söyledi.
Rum liderin bir algı yaratma çabası içinde olduğunu, artık bundan vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Akıncı, “9 Ağustos’ta bir uzlaşma metni ortaya çıkmadı, dolayısıyla ondan geri adım atmak sözkonusu değil”  dedi.
Rum liderin daldan dala konduğunu vurgulayan Akıncı, mümkün çözümün BM parametrelerinden oluşan çözüm olduğunu; bunun da iki kurucu devlete ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğunu belirtti.

 

Son Güncelleme: 02.10.2019 17:45
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Akıncı Newyork
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