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Akıncı: “Barış, huzur, eşitlik ve güvenlik içinde bir gelecek halkımızın hakkıdır”

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Yeşilırmak Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen Geleneksel Verigo Festivali’nin açılışına katıldı

Akıncı: “Barış, huzur, eşitlik ve güvenlik içinde bir gelecek halkımızın hakkıdır”

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Yeşilırmak Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen Geleneksel Verigo Festivali’nin açılışına katıldı

14 Eylül 2019 Cumartesi 13:41
Akıncı: “Barış, huzur, eşitlik ve güvenlik içinde bir gelecek halkımızın hakkıdır”

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk halkının bu adada huzur, barış, güvenlik ve eşitlik içinde yaşama hakkı olduğunu ifade ederek, “Bunun yolu bellidir; Birleşmiş Milletler çerçevesinde haklarımızı sonuna kadar savunarak, müzakerelerden kaçmadan yapılabileceği de ortadadır” dedi.
 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Yeşilırmak Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen Geleneksel Verigo Festivali’nin açılışına katıldı, bölge halkı ve vatandaşlarla bir araya geldi.
 
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, açılışta yaptığı konuşmada, Verigo Festivali’nin her kesimden geniş bir kitleyi buluşturduğunu belirterek, “Burada buluşmamızın esas nedeni bölgeye ve üreticiye verilen değerdir” dedi.
 
Çilek ve verigonun bölgenin öne çıkan gözde ürünleri olduğunu, hurma ve cevizin de bölge ekonomisi açısından önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bölgeye baktığımızda, bunların yanı sıra eğitim alanda da önemli bir değerinin olduğunu görüyoruz; Lefke Avrupa Üniversitesi. Ancak tüm bu güzelliklerine karşın bölgenin yıllardır bitmeyen çilesi CMC atıkları sorunu hala devam ediyor” diye konuştu.
 
“CMC ATIKLARI SORUNU BİTMELİ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, hem insan ve çevre sağlığı hem de turizm potansiyelinin hayata geçmesi açısından CMC maden atıkları sorunun artık geride kalması gerektiğini vurguladı. 

Zaman zaman bazı çalışma ve planlar yapılsa da CMC atıkları sorununun bir türlü kökünün kazınamadığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, bölgenin sadece çilek ve verigosu ile değil, geçmişten günümüze artan önemiyle turizm alanında da gelecek vadettiğini, CMC atıkları konusunun artık çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, bu konuda devlet, hükümet, Meclis, çevre örgütleri, belediyeler olarak ve katkı yapabilecek bütün kurum ve kuruluşların artık bir çare üretmek durumunda olduğunu kaydetti.

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“HÜKÜMET SORUMLULUĞUNUN DEVAMLILIĞI ESASTIR” 
Hükümetlerin sorumluluğunun devamlılığı olduğuna işarete ederek, geçen yıl bölgede yaşanan dolu felaketinden etkilenenlerle ilgili zarar ziyan tespitinin yapıldığını, ancak yaraların henüz sarılmadığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Hükümet değişebilir, her makam değişebilir ama halka karşı sorumluluğun devamlılığı vardır. Bu sorumluluk, hükümetin değişmesi ile bitmez. Geçen yıl yaşanan dolu felaketinde meydana gelen sıkıntıların aşılması için hükümetimizin gereğini yapmalı” diye konuştu.
 
“GELECEK BELİRSİZLİĞİNDEN KURTULMAK KIBRIS TÜRK GENÇLERİNİN EN BÜYÜK HAKKIDIR”
Kıbrıs sorununa da değinen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şöyle dedi:

“Kıbrıs Türk halkı bu adada diğer toplum kadar eşit bir gelecek talep ediyor. Böyle bir geleceğe ulaşmak Kıbrıs Türk halkının hakkıdır. Uluslararası topluluk ve uluslararası hukuk içinde hak ettiği saygın yeri almak Kıbrıs Türk halkının da hakkıdır. Bu adada eşit bir varlık olarak, özgürlük ve güvenlik içinde yaşamak Kıbrıs Türk halkının hakkıdır. Kıbrıs Türk gençlerinin gelecek belirsizliğinden kurtulması, ambargolar altında yaşamaktan kurtulması gençlerimizin en doğal hakkıdır. Elbette bu adada barut fıçılarının üstünde değil, barış, huzur ve güvenlik içinde bir geleceği yaşamak Kıbrıs Türk halkının hakkıdır. Bunun da yolu bellidir, haklarımızı sonuna kadar savunarak, Birleşmiş Milletler çerçevesinde müzakerelerden kaçmadan yapabiliriz.” 
 
Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı ile stantları da ziyaret ederek, ürünlerden satın altı, üreticilere başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı, palüze pişirenlere de eşlik etti. 
 

Son Güncelleme: 14.09.2019 17:19
Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıVerigo Festivali
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