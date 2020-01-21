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Akıncı, avla ilgili yasayı Meclis’e geri gönderdi

Akıncı, avla ilgili yasayı Meclis’e geri gönderdi

21 Ocak 2020 Salı 10:29
Akıncı, avla ilgili yasayı Meclis’e geri gönderdi

CUMHURBAŞKANI AKINCI, AV VE AVLA İLGİLİ YABAN HAYATINI DÜZENLEME (DEĞİŞİKLİK) YASASI’NI YENİDEN GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE MECLİS’E İADE ETTİ

“BAZI DEĞİŞİKLİKLER YABAN HAYATI GÖZETİLEREK DAHA İYİ BİR NOKTAYA GETİRİLEBİLİR”

AKINCI MECLİS’E İADE GEREKÇELERİYLE BİRLİKTE KUŞKOR’UN GÖRÜŞLERİNİ DE İLETTİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasası’nda öngörülen bazı değişikliklerin, yaban hayatı gözetilerek daha iyi bir noktaya getirilebilmesi için yasayı Anayasa’nın 94’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak yeniden görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne iade etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, yaban hayatın korunmasını ve hayvanların doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürmesini sağlayacak önlemlerin alınmasının son derece gerekli olduğunu ifade etti. Akıncı, bu bakımdan av konusunda yaban hayatın korunması perspektifinden yeni düzenlemeler yapılmasını olumlu bulduğunu, ancak yasada öngörülen bazı değişikliklerin, yaban hayat gözetilerek daha iyi bir noktaya getirilebileceğini belirtti.

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KUŞKOR’UN GÖRÜŞLERİNİ DE İLETTİ

Cumhurbaşkanı Akıncı, ülke yaban hayat konusundaki bilimsel araştırma ve çalışmalarıyla öne çıkan Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği’nin (KUŞKOR) Cumhurbaşkanlığı’na ilettiği görüşlere, Cumhuriyet Meclisi’nin de yararlanılabileceğini değerlendirmesiyle gerekçeli iade yazısının ekinde yer verdi.

KUŞKOR’un kendisi tarafından da paylaşılan önerileri arasında Büyük Av’da bir avcının en fazla iki köpekle avlanabilmesine; avcı başına 100 cikla vurma hakkının 35-40 düzeyine çekilmesine; üveyik avının bir süre durdurulmasına; “Sürek” ve “Banya” avlarının yasaklanmasına ya da sınırlı kişiyle yapılabilecek şekilde yeniden düzenlenmesine; Özel Çevre Koruma Bölgeleri içinde ve özellikle önemli kuş bölgeleri olarak bilinen Karpaz ve Koruçam’da avlanmaya son verilmesine ilişkin düzenlemeler olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Benim de benimsediğim bu kayda değer önerilerden birisi de Avcılık Federasyonu’nun ürettiği av hayvanlarının otel, pansiyon, meyhane, lokanta, market, kahvehane, bar veya başka mekanlarda pişirilmesi, yemek olarak verilmesi veya yemek listesinde gösterilmesine izin veren kuralın suistimale yol açmayacak şekilde yeniden ele alınmasıdır” dedi.

MECLİS’TEN 6 OCAK’TA GEÇMİŞTİ

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasası, “Av ve avla ilgili yaban hayvanları ile bunların yaşama alanlarının korunması, doğal ortamda varlıklarını sürdürme, koruma tedbirlerini arttırma ve yasa kurallarına uymayanlara öngörülecek ceza kurallarını arttırıp kaçak avlanmayı ve avcılık ruhsatına ilişkin harçlarda değişiklik yapılma” genel gerekçesiyle Cumhuriyet Meclisi’nin 6 Ocak tarihli 28’inci birleşiminde kabul edilerek 7 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın onayına gönderilmişti.

Son Güncelleme: 21.01.2020 15:35
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