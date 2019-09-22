Akıncı: “Anastasiadis’in Londra konuşması, yine siyasi eşitlik içinde bir ortaklık anlayışından çok uzak”

“SİYASAL EŞİTLİK İLE ETKİN KATILIM ARTIK YERLEŞMİŞ BİR BM PARAMETRESİ; ANASTASİADİS’İN BUNU KABUL ETMEDİĞİNİ BM GENEL SEKRETERİNE DE ANLATMASI GEREKİYOR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Londra konuşmasının, yine siyasi eşitlik içinde bir ortaklık anlayışından çok uzak olduğuna dikkat çekti ve siyasal eşitlik ile etkin katılımın artık yerleşmiş bir BM parametresi olduğunu, geçmiş mutabakatlar arasında bulunduğunu kaydetti. Akıncı, Anastasiades’in bunu kabul etmediğini BM Genel Sekreterine de anlatması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın sosyal medya hesabında yaptığı açıklaması şöyle:

“Sayın Anastasiades’in Londra konuşması, yine siyasi eşitlik içinde bir ortaklık anlayışından çok uzak. Hala geçmiş mutabakatları inkar eden, kararlara etkin katılımı şeytanlaştıran bir söylemi devam ettiriyor.



Kıbrıslı Türklerin öteden beri var olan haklı bir talebini Türkiye’nin dayatması olarak takdim etmek de işine geliyor.Zorluklarımız çok ve tek yanlı değil; çeşitli yönlerden gelen zorluklara karşı mücadelemize devam ediyoruz. Kıbrıs Türk halkının eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde, özgün kimlik ve kişiliği ile uluslararası hukuk temelinde var olma hakkını koruma kararlılığı içinde BM Genel Sekreteri ile görüşmeye gidiyoruz.Siyasal eşitlik ve etkin katılım artık yerleşmiş bir BM parametresidir ve geçmiş mutabakatlar arasındadır. Anastasiadis bunu kabul etmediğini BM Genel Sekreterine de anlatmalıdır. Yarın sabah 08.15’de Ercan hava alanındaki basın toplantısında halkımıza daha geniş bilgiler vereceğim.”