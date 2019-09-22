banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100237
ALTIN
280.126
DOLAR
5.7344
STERLİN
7.1688
EURO
6.3129
Gazimağusa’da marangoz atölyesinde yangın
GAZİMAĞUSA’DA BÜYÜK YANGIN!
Bedis'te boğularak yaşamını yitirdi
BOĞULARAK YAŞAMINI YİTİRDİ
Lefkoşa'da yangın
LEFKOŞA'DA YANGIN
Dipkarpaz'da uyuşturucu
DİPKARPAZ'DA UYUŞTURUCU
banner306
Flaş Haber
Lefkoşa’da hırsızlık
Kapat

Akıncı: “Anastasiadis’in Londra konuşması, yine siyasi eşitlik içinde bir ortaklık anlayışından çok uzak”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Lider Anastasiadis'in siyasi eşitlik ve etkin katılımı kabul etmediğini vurguladı..

Akıncı: “Anastasiadis’in Londra konuşması, yine siyasi eşitlik içinde bir ortaklık anlayışından çok uzak”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Lider Anastasiadis'in siyasi eşitlik ve etkin katılımı kabul etmediğini vurguladı..

22 Eylül 2019 Pazar 11:03
Akıncı: “Anastasiadis’in Londra konuşması, yine siyasi eşitlik içinde bir ortaklık anlayışından çok uzak”

“SİYASAL EŞİTLİK İLE ETKİN KATILIM ARTIK YERLEŞMİŞ BİR BM PARAMETRESİ; ANASTASİADİS’İN BUNU KABUL ETMEDİĞİNİ BM GENEL SEKRETERİNE DE ANLATMASI GEREKİYOR”
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Londra konuşmasının, yine siyasi eşitlik içinde bir ortaklık anlayışından çok uzak olduğuna dikkat çekti ve siyasal eşitlik ile etkin katılımın artık yerleşmiş bir BM parametresi olduğunu, geçmiş mutabakatlar arasında bulunduğunu kaydetti. Akıncı, Anastasiades’in bunu kabul etmediğini BM Genel Sekreterine de anlatması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın sosyal medya hesabında yaptığı açıklaması şöyle:
“Sayın Anastasiades’in Londra konuşması, yine siyasi eşitlik içinde bir ortaklık anlayışından çok uzak. Hala geçmiş mutabakatları inkar eden, kararlara etkin katılımı şeytanlaştıran bir söylemi devam ettiriyor. 

banner317
Kıbrıslı Türklerin öteden beri var olan haklı bir talebini Türkiye’nin dayatması olarak takdim etmek de işine geliyor. 
Zorluklarımız çok ve tek yanlı değil; çeşitli yönlerden gelen zorluklara karşı mücadelemize devam ediyoruz. Kıbrıs Türk halkının eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde, özgün kimlik ve kişiliği ile uluslararası hukuk temelinde var olma hakkını koruma kararlılığı içinde BM Genel Sekreteri ile görüşmeye gidiyoruz. 
Siyasal eşitlik ve etkin katılım artık yerleşmiş bir BM parametresidir ve geçmiş mutabakatlar arasındadır. Anastasiadis bunu kabul etmediğini BM Genel Sekreterine de anlatmalıdır. Yarın sabah 08.15’de Ercan hava alanındaki basın toplantısında halkımıza daha geniş bilgiler vereceğim.”
 

Son Güncelleme: 22.09.2019 16:18
Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıAnastasiadisin Londra KonuşmasıNikos Anastasiadis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Bedis'te boğularak yaşamını yitirdi
Bedis'te boğularak yaşamını yitirdi
Dana: “Akdoğan Özgürlük Stadyumu bakımlı, güzel bir spor alanı haline getirilecek”
Dana: “Akdoğan Özgürlük Stadyumu bakımlı, güzel bir spor alanı haline getirilecek”
Gazimağusa’da marangoz atölyesinde yangın
Gazimağusa’da marangoz atölyesinde yangın
Üstel: “Türkiye’nin çok güçlü bir desteği var, bu da bizi memnun ediyor”
Üstel: “Türkiye’nin çok güçlü bir desteği var, bu da bizi memnun ediyor”
BRT’nin yeni yayın dönemi yarın başlıyor
BRT’nin yeni yayın dönemi yarın başlıyor
Akpınar, New York’a gidiyor
Akpınar, New York’a gidiyor
Başbakan Tatar, Arap Ali Destanı'nın dün akşamki gösterisini izledi
Başbakan Tatar, Arap Ali Destanı'nın dün akşamki gösterisini izledi
Çocuklar “yeni Dünya – Bir Uzay Macerası” Oyununu İzledi
Çocuklar “yeni Dünya – Bir Uzay Macerası” Oyununu İzledi
“Türkiye ilik naklinde Avrupa'da ilk 5'te“
“Türkiye ilik naklinde Avrupa'da ilk 5'te“

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim